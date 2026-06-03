Euro se apreciază miercuri în fața leului

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5281 lei, în creştere cu 1,39 bani (+0,31%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,5142 lei.



Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7371 lei, în scădere cu 0,61 bani (-0,11%) faţă de 5,7432 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 647,5312 lei, de la 657,5752 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES