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Euro se apreciază miercuri în fața leului

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   16:00
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Euro se apreciază miercuri în fața leului
Hepta/ Cât au ajuns să coste un euro și un dolar american

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2592 lei, în urcare cu 0,36 bani (+0,07%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2556 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5281 lei, în creştere cu 1,39 bani (+0,31%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,5142 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7371 lei, în scădere cu 0,61 bani (-0,11%) faţă de 5,7432 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 647,5312 lei, de la 657,5752 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: euro leu aur
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