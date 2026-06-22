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Euro scade și leul crește la început de săptămână

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   15:45
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Euro scade și leul crește la început de săptămână
Euro și dolarul pierd teren în fața leului

 Moneda naţională s-a apreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2386 lei, în coborâre cu 0,05 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2391 lei.

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5706 lei, în scădere cu 0,04 bani (-0,01%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5710 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6624 lei, în scădere cu 1,07 bani (-0,18%), faţă de 5,6731 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit luni până la valoarea de 618,2179 lei, de la 612,0168 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES

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Subiecte în articol: euro leu bnr aur
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