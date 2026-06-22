Euro scade și leul crește la început de săptămână

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5706 lei, în scădere cu 0,04 bani (-0,01%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5710 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6624 lei, în scădere cu 1,07 bani (-0,18%), faţă de 5,6731 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit luni până la valoarea de 618,2179 lei, de la 612,0168 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES