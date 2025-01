Activele fondurilor deschise de investiții au crescut cu 22% în 2024

Managerii de investiţii din România aveau în administrare active nete de peste 48 miliarde de lei, creşterea anuală la nivelul pieţei fiind de 22%. Astfel, subscrierile nete ale anului 2024 au depăşit 5 miliarde de lei, informează Ziarul Financiar.

„Cifrele de la finalul anului 2024 ne arată că, în ciuda climatului economic şi politic dificil, industria de asset management din România a continuat să performeze şi să transfere încredere în piaţă, generând un nou record în ceea ce priveşte numărul de investitori. Faptul că numărul de investitori se apropie de borna de un milion de persoane demonstrează încă o dată că românii au înţeles că investiţiile în fondurile mutuale sunt o modalitate la îndemână de a pune banii să lucreze în favoarea lor şi o alternativă sigură pentru creşterea gradului de prosperitate”, spune Horia Gustă, preşedintele AAF.

Datele centralizate de asociaţie mai arată că activele fondurilor deschise de investiţii erau cu 30% mai mari la finalul anului 2024, comparativ cu anul anterior, în timp ce numărul investitorilor a fost cu 38% mai mare, respectiv 812.226, la final de an. Aici se remarcă o creştere anuală semnificativă cu 77% a numărului investitorilor în fondurile de acţiuni (un plus de peste 55.000, până la un total de 127.941, la final de an).

Totodată, cele mai performante cinci fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete cuprinse între 15,3% şi 19,2%. Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 44,5% şi 53%, obţinute de-a lungul ultimilor trei ani (comparativ cu luna decembrie 2021).

Piaţa fondurilor deschise de investiţii este în continuare dominată de fondurile de obligaţiuni (48,8%), însă se observă o creştere a cotei de piaţă a fondurilor de acţiuni, până la 24%, jumătate din cota globală de piaţă a fondurilor din această categorie.