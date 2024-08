Câți bani trebuie să ai dacă vrei să faci investiții la bursă

Răzvan Bâlbea, specialist în educație financiară, a explicat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN pe ce sumă ar trebui să se bazeze un român atunci când iși dorește să înceapă o investiție.

”Nu există o limită. În piața locală poți deschide cont, sunt intermediari care nici măcar nu solicită o sumă minimă. Alții solicită 3000 de lei, 5000 de lei, poate 2000 de euro, dar nu există o sumă minimă.

Într-adevăr, la o investiție nu discutăm neapărat despre sume, ci despre procente. Randamentele sunt importante. Pentru că un randament de 10% din 100 de lei, de exemplu, este de 10 lei. 10% dintr-un milion de euro reprezintă 100.000 de euro.

Totul se construiește. Și noi, în programele educaționale pe care le avem, și cele de specialitate, întotdeauna plecăm de la obiectivul pe care îl are o persoană. Pentru că la nivelul obiectivului se construiește tot planul. Obiectivul îți va da întregul plan, în sensul că ai obiectivul, ai resursele, ai orizontul de timp, îți cunoști profilul investițional, strategia vine abia la urmă. Strategia este practic modul în care tu îți atingi obiectivul”, spune Răzvan Dâlbea.

”Și mai departe, urmând acest plan, îți vei răspunde singur la întrebare. De ce sumă am nevoie ca să îmi ating obiectivul? Poate cineva are un obiectiv pe un termen foarte scurt, de șase luni de exemplu. Plecând de la o anumită sumă, poate este mai ușor să investească în titluri de stat și să își atingă obiectivul. Altă persoană poate are un obiectiv pe termen lung, cu siguranță are nevoie de alte instrumente financiare, altă strategie adaptată profilului său”, a mai spus specialistul în educație financiară.