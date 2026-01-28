CFR se modernizează. Când vor intra în circulație trenurile PESA din Polonia? Pot atinge o viteză de 160 km/oră

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Ian 2026   •   13:30
Sursa foto: Doar 9% din parcul lferoviar va fi modernizat prin achiziția trenurilor PESA și Alstom.

Primele rame electrice PESA din Polonia au sosit în România și sunt supuse unor teste intense de 10.000 km înainte de a fi puse în circulație.

Contractul prevede achiziția a 62 de trenuri, cu o valoare totaă de 561 de milioane de euro, dintre care au ajuns în țară 4 garnituri. Trei dintre acestea vor circula din martie 2026., potrivit observatornews.ro.

Rutele pe care vor circula trenurile PESA

  • Bucureşti Nord - Braşov
  • Bucureşti Nord - Adjud
  • Bucureşti Nord - Piteşti
  • Bucureşti Nord - Călăraşi
  • Braşov - Gheorghieni
  • Iaşi - Suceava
  • Cluj-Napoca - Craiova
  • Constanţa - Suceava

Noul parc feroviar

Autoritatea Feroviară Română a semnat achiziții majore de peste un miliard de euro pentru trenuri și locomotive electrice noi, însă toate sunt în întârziere.

Reprezentanta PESA, Hanna Wisniewska-Sîrbu, a anunțat că livrările vor continua cu câte patru unități pe lună, începând cu luna martie 2026 și până în 2027. Fiecare ramă are 80 metri, trei vagoane și 240 locuri.

Acestea pot atinge o viteză maximă  de 160 km/oră însă  tronsoanele învechite vor determina deplasările la viteze mici. 

Paralel, contractul cu Alstom, în valoare de 340 milioane euro pentru 37 rame, avansează greoi,. Doar șase unități se află acum în circulație, cu livrări prelungite până în 2027 - deși contractul trebuia finalizat din 2024, după cum a declarat Claudiu Mureșan, președintele AFR. 

Rute pe care vor circula trenurile Alstom

  • București – Constanţa
  • București – Craiova
  • București – Brașov – Alba Iulia – Arad – Timișoara
  • București – Craiova – Timișoara – Arad
  • București – Craiova – Târgu Jiu – Deva

Modernizare lentă

CFR Călători rulează zilnic peste 1.100 trenuri, cu vagoane vechi de 32 ani. Cu achiziția trenurilor PESA și Alstom, parcul feroviar va fi modernizat doar în proporție de 9%.

Românii vor o rețea feroviară rapidă, însă infrastructura învechită limitează viteza maximă pe  multe tronsoane.

