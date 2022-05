Sistemul bancar este solid: profit record de 2 miliarde de lei în primul trimestru

Acesta a fost cel mai bun prim trimestru din ultimii ani, după ce în T1/2021 câştigul preliminar a fost de 1,89 mld. lei, în T1/2020 profitul băncilor era de 1,65 mld. lei, iar la final de T1/2019 sistemul bancar avea un profit de 1,8 mld. lei.

Până acum, câştigurile mari obţinute de instituţiile de credit au fost, în general, corelate şi cu ascensiunea creditării şi a economiei. În plus, în acest an dobânzile au intrat pe o pantă ascendentă. Creditul privat a crescut în T1/2022 cu un ritm mediu de 15,5% an/an, aproape triplu faţă de viteza medie din T1/2021, iar economia a marcat un plus de 6,5% faţă de T1/2021 şi de 5,2% faţă de T4/2021.

Rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) erau la sfârşitul lui T1/ 2022 de 1,22% şi respectiv 12,87%, în uşoară scădere faţă de nivelurile din T1/2021.

Profiturile cumulate ale celor mai mari trei bănci din România - Banca Transilvania, BCR şi BRD - au depăşit 1 mld. lei în T1/2022, reprezentând jumătate din câştigul întregului sistem bancar.

Banca Transilvania, cea mai mare bancă după active de pe piaţa locală, a obţinut în T1/2022 un profit net de 307,5 mil. lei, în scădere cu 47% faţă de T1/2021, grupul BCR, ce include a doua bancă mare din România, a raportat un profit net de 477,5 mil. lei, cu 12,5% peste nivelul din T1/2021, iar BRD-SocGen, a treia bancă după active, a avut în T1/2022 un profit net de 246 mil. lei, în creştere cu 12,6% faţă de T1/2021.

Pe întregul an 2021 profitul net la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la un record de 8,3 mld. lei, potrivit datelor BNR, în creştere cu 66% faţă de câştigul raportat pentru 2020, în ciuda pandemiei de COVID-19.

Câştigurile mari raportate de băncii în ultimii ani au fost susţinute atât de îmbunătăţirea calităţii portofoliilor şi scăderea provizioanelor, cât şi de activitatea operaţională, portofoliile de credite noi fiind în creştere. Totodată, marja mare dintre dobânzile la credite şi depozite şi creşterea veniturilor din comisioane a susţinut rezultatele raportate de bănci.

(sursa: Mediafax)