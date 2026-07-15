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Leul crește din nou: Cotațiile principalelor valute au scăzut miercuri

de Redacția Jurnalul    |    15 Iul 2026   •   15:45
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Leul crește din nou: Cotațiile principalelor valute au scăzut miercuri
Hepta/Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euroi

Leul a crescut miercuri în fața monedei europene, cursul oficial anunțat de BNR fiind de 5,2411 lei pentru un euro. Față de ședința anterioară, când valora 5,2456 lei, euro a scăzut nesemnificativ, pierzând mai puțin de jumătate de ban (-0,09%).

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,5892 lei, în scădere cu 1,22 bani (-0,27%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,6014 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6615 lei, în scădere cu 0,54 bani (-0,1%), faţă de 5,6669 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 594,2945 lei, de la 595,1564 lei, în şedinţa precedentă.AGERPRES

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Subiecte în articol: leu cotatii valute scazut euro
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