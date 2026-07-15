Leul crește din nou: Cotațiile principalelor valute au scăzut miercuri

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,5892 lei, în scădere cu 1,22 bani (-0,27%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,6014 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6615 lei, în scădere cu 0,54 bani (-0,1%), faţă de 5,6669 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 594,2945 lei, de la 595,1564 lei, în şedinţa precedentă.AGERPRES