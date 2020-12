Asistentul virtual de recrutare, noul şef de la HR

Piața de recrutare din România, vizibil afectată de pandemia de coronavirus, este într-o continuă mișcare și apar soluții care vin să răspundă celor mai noi nevoi. Firmele pierd timp prețios în procesul de recrutare, printre teancuri de CV-uri și o mulțime de interviuri, iar asta a dus la căutarea şi dezvoltarea unor soluții inovatoare. Printre ele și-a făcut apariția și primul asistent virtual de recrutare, lansat după ani de muncă și sute de mii de euro investiți.

Mihai Rizan este de profesie inginer, dar a ales calea antreprenoriatului în urmă cu mai bine de 10 ani. În 2009, în plină criză economică, a înființat un brand „Made in România”. „VENDAX în latină înseamnă «cel căruia îi place să vândă».

De la consultanță în vânzări. Pentru că de acolo a pornit. Fost corporatist pe vânzări, cu echipe în spate, am visat să fac asta. Și am decis să mă mut din poziția de angajat în cea de patron. Doar că nu a fost să fie așa. Eram în plină criză în 2009 când am făcut pasul acesta. A fost o perioadă interesantă și importantă. Așa că am deschis ochii spre alte oportunități. Iar oportunitățile ne-au dus către resurse umane, care s-au potrivit perfect cu felurile noastre de a fi. Iar unul dintre aceste feluri este «de ce să facem ce face toată lumea?»”, povestește Mihai. Antreprenorul a căutat să aducă, prin activitatea sa, lucruri noi: recrutări de tip vitrină, traininguri bazate pe povești sau filme, evaluări bazate pe a distinge scuzele angajaților și liderilor. „Ne referim la scuze care chiar au rădăcini realiste. De genul: «nu pot lucra fără echipă». Poate fi o scuză reală, dar de multe ori nu este. Adică ceva ce conectează oamenii cu realitatea lor. Pentru că, de multe ori, HR-iștii au o realitate, iar oamenii cu care lucrezi au altă realitate. Și din acest fel de a fi altfel am crescut încet-încet la ceea ce suntem acum”, spune Mihai Rizan.

Partenerul-soluție în recrutare

După 10 ani de muncă și câteva sute de mii de euro investiți, compania Vendax a lansat soluția numită Fivekeep.com, o platformă inovatoare care se adresează companiilor mici și mijlocii și care are la bază identificarea aptitudinilor comportamentale ale candidaților prin filtrarea datelor personale relevante din CV-urile acestora, cu ajutorul algoritmilor dezvoltați de echipa proprie de psihologi și analiști.

„Dacă vrei să fii cu adevărat un recrutor bun, nu ai cum să nu fii conștient de subiectivismul tău. Dacă cineva crede și susține că poate fi 100% obiectiv, este departe de realitate. Suntem oameni, avem tot felul de preferințe și idei preconcepute. Nevoia principală era să înlătur subiectivismul, preconcepțiile și discriminarea, fără a lucra ca recrutor zeci și zeci de ore la un proces de recrutare. Variantele existente pe piață nu prea erau (și nici acum nu prea sunt) accesibile firmelor mici. În general, firmele mici nu își permit bugete generoase de recrutare. Și din acest motiv, chiar dacă își doresc să apeleze la soluții profesionale, nu prea o fac. Pe de altă parte, de multe ori, soluțiile din piață sunt complicate pentru oamenii simpli. Eu sunt inginer la bază și am visat de la început la un sistem care să poată fi folosit de ingineri ca mine. Sau, mai bine zis, un sistem accesibil și altor oameni decât specialiștilor în recrutare. Și îmi doream atât de mult ca timpul să nu mai fie dușmanul meu și al celor care recrutează. Și am reușit”, mai spune antreprenorul.

Eficientizarea procesului de angajare

FiveKeep nu este o platformă de recrutare, ci funcționează ca un instrument adițional în procesul de recrutare. Prin intermediul platformei, angajatorii eficientizează procesul de angajare a persoanelor compatibile cu posturile vacante, prin optimizarea timpului necesar parcurgerii CV-urilor și selecției candidaților. „Acoperă două mari etape ale recrutării, mari consumatoare de timp: partea de citire, sortare, selectare de CV-uri și partea de interviu pentru determinarea softskills-urilor.

Companiile care recrutează au la îndemână soluții destul de multe de atragere de CV-uri (on-line, off-line, recomandări etc.). Odată ce CV-urile ajung pe biroul recrutorului, acesta nu trebuie decât să introducă în Fivekeep adresele de e-mail ale candidaților, iar aplicația returnează doar acei candidați compatibili cu locul de muncă respectiv. Compatibilitatea se stabilește doar din punctul de vedere al experienței, educației și al aptitudinilor funcțional- comportamentale. Nu se măsoară compatibilitatea tehnică. Din tabelul returnat de aplicație, recrutorul poate decide cu cine merge mai departe. Dar decizia finală aparține recrutorului și nu platformei. Cu ajutorul Fivekeep înlăturăm riscul de a da deoparte CV-uri care au în spate oameni valoroși, doar pentru că CV-ul nu arăta așa cum mi-am dorit eu sau, pe de altă parte, de a continua procesul de recrutare cu candidați cu CV-ul potrivit, dar cu abilitățile nepotrivite. Scădem timpul, creștem eficiența!”, mai spune antreprenorul.

Ne-am dorit ca această platformă să fie accesibilă pentru IMM-uri, care, din lipsă de fonduri sau de oameni, nu apelau la soluțiile specialiștilor în recrutare, și să ofere rapiditate în procese, pentru că timpul devine o resursă din ce în ce mai valoroasă pentru companii, indiferent de mărimea lor.

Mihai Rizan, fondator Fivekeep.com

Un vis devenit realitate

Investiția totală în Fivekeep se ridică la

250.000 de euro, bani pe care antreprenorul

i-a cheltuit treptat. „O parte din fondurile

proprii au fost cheltuite în perioada de dezvoltare

a teoriei. Perioada aia când lucram 16 ore

pe zi. Adică vreo 4 ani. În acea perioadă, cred

că am cheltuit vreo 50.000 de euro strict pe

proiect. A urmat o etapă de cam un an în care

am căutat investitori, dar este imposibil să

găsești pe cineva suficient de «nebun» să riște

o investiție pe baza unei idei. Ce-i drept, o idee

bine elaborată, dar de la idee la produs (serviciu)

e cale foarte lungă. Așa că ne-am îndreptat

atenția spre POR 2.1, de unde am reușit să

obținem o finanțare de aproape 100.000 de

euro. De la inițierea documentației și până la

finalizarea finanțării au mai trecut patru ani. Cu

acești bani am reușit să finanțăm dezvoltarea

software a platformei. Pe lângă fondurile de la

Uniunea Europeană, am mai cheltuit din

fonduri proprii vreo 50.000 de euro. Odată

finalizată platforma (undeva la finalul lui 2019),

am trecut la testare pe piață, modificări, marea

lansare fiind programată pentru mijlocul lunii

martie a anului 2020. Știm însă cu toții ce a

însemnat luna martie 2020. Pandemia ne-a

blocat complet și am rămas înțepeniți o perioadă.

Undeva prin august am accesat un program

al Raiffeisen Bank, numit Factory by Raiffeisen

(destinat exact pentru acest tip de proiecte) și

am luat un credit foarte avantajos de 50.000 de

euro, pe care i-am pus rapid la lucru”, povesteşte

fondatorul platformei. Mihai Rizan nu

estimează o cifră de afaceri foarte mare,

deocamdată vrea să vadă asistentul virtual la

treabă. „Ne dorim ca perioada următoare să

fie o perioadă de confirmare a produsului. Să

atragem companii care să ne spună că,

într-adevăr, Fivekeep le este de folos. Probabil

undeva spre mijlocul anului viitor, vom ataca

tot mai mulți clienți, astfel încât până la finele lui

2021 să devenim o obișnuință pentru piața din

România. După aceea ne gândim ca anul 2022

să fie anul în care trecem granițele cu această

platformă”, dezvăluie fondatorul.