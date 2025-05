„Let 's Talk About… Film” cu 81 de minute de animație românească la ICR

Cele 11 titluri selecționate de Mihai Mitrică, directorul artistic al Animest, sunt: Fracti, r: Lavinia Petreache, 5'34" (nominalizat la Premiile Gopo, ediția 2025; în urma câștigării Trofeului Animest se înscrie pe lista lungă de nominalizări la categoria Cel mai bun scurtmetraj de animație a Premiilor Academiei Americane de Film® 2025), Crescendo, r: Eugen Munteanu, 5'44" (nominalizat la Premiile Gopo 2025), Count to Ten, r: Andreia Dobrotă, 2'34", Forest March, r: Daniel Szucs, 8'32", Gogotte, r: Ruxandra-Maria Socor, 9'20", Paradis Murdar, r: Alina Gheorghe, 10'38", Mistrețul cu colți de argint, r: George Sorinca, 8'8", The Core, r: Robert Obert, 1'11", The Tale of a Wolf Without a Tail, r: Călin Ene, 7'14", Tibi, r: Tudor Om, 9'40", Pur și simplu divin (în afara competitiei, Franța-România), r: Mélody Boulissière și Bogdan Stamatin, 14'16" (a fost selectat la peste 50 de festivaluri, fiind recompensat până acum cu Premiul publicului la Dok Leipzig și Mențiune specială la IDFA Amsterdam)

La dialogul de după proiecție, care va fi moderat de Roxana Călinescu (coordonatoare de proiecte la ICR și jurnalist cultural), vor lua parte graficiana Tuan Nini, Ligia Soare, coorganizatoare a Festivalului Animest și Mihai Mitrică.

„Let 's Talk About… Film” continuă demersul Institutului Cultural Român de promovare a cinematografiei românești contemporane și propune un concept nou de înțelegere a filmelor prin invitarea unor personalități culturale importante.

Cum se vede filmul de animație din perspectiva unui grafician? Dar din cea a unui artist plastic care s-a reorientat către animație? Ce ar putea transmite un traducător unui regizor? În ce măsură un manager de proiect ar poate convinge o clasă întreagă să vină la cinema? Ce ne mai atrage când vorbim despre un film de animație: povestea, desenul, vocile sau muzica? Iată o parte din subiectele care vor fi abordate pe 14 mai, la ICR.

Tuan Nini s-a născut în Malaysia și locuiește în România din 2006. A urmat cursurile Universității Naționale de Arte din București, la secția Pictură. Nini lucrează ca artistă vizuală în medii variate, realizând ilustrații, benzi desenate și animații pentru clienți din domeniile publicității, editorial și publishing, și pentru evenimente culturale precum The Power of Storytelling și Festivalul Animest. Activitatea ei ca ilustratoare a fost recunoscută de Romanian Design Week și de Society of Illustrators din New York, iar ca regizoare de animație, de Pictoplasma Berlin. Împreună cu Bucharest Graphic Days, a curatoriat o expoziție de ilustrație editorială și a susținut un workshop dedicat realizării de journal comics, cu accent pe visual storytelling. Este într-o continuă explorare a mediilor și stilurilor artistice, însă pasiunea ei principală rămâne comunicarea vizuală.

Ligia Soare este coorganizatoare a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest încă de la prima ediție. Inițiază proiecte de cultură audiovizuală și curatoriază programe de filme educative pentru copii. Este traducătoare audiovizuală cu două decenii de experiență, iar în ultimii ani coordonează proiecte de accesibilizare a filmelor pentru persoane cu diverse abilități senzoriale: „Ochi și urechi” la Animest și „Cinema fără bariere” la Institutul Francez din București.

Mihai Mitrică este licențiat în managementul instituțiilor publice și activează în domeniul cultural. În 2006 a înființat festivalul Animest, singurul din România pe lista de festivaluri „autorizate” de Academia Americană de Film. Mihai Mitrică curatoriază programe de film de animație pentru diverse festivaluri internaționale, promovează filmul românesc la piețe de profil precum Annecy sau Clermont Ferrand și a fost invitat să jurizeze la zeci de festivaluri, din Italia până în Brazilia și din Portugalia până în Estonia. Lucrează în calitate de producător cu cei mai în vogă animatori și regizori de animație din România, prin studioul Safe Frame.