Controverse în lumea teatrului: Actorii contestă noile reguli de pontaj. Tudor Chirilă, critici la adresa ministrului Culturii

Măsura, aflată în fază de program pilot, a stârnit reacții dure din partea artiștilor, care acuză autoritățile că nu înțeleg specificul profesiei.

Turod Chirilă critică sistemul de pontaj

Tudor Chirilă a criticat public inițiativa, într-o postare pe Facebook, susținând că munca actorilor nu poate fi cuantificată prin metode administrative standard. Potrivit acestuia, solicitarea ca actorii să prezinte programe săptămânale de lucru, rapoarte individuale de activitate și să semneze foaia de prezență ignoră realitățile meseriei.

„Poate că merge să normezi munca unui bibliotecar sau a unui lucrător la muzeu, să-i pui să ponteze, a unui contabil sau şef de resurse umane dintr-o instituţie de cultură, dar ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul, calculatorul sau excel-ul”, a scris actorul.

El a subliniat că activitatea artistică nu este comparabilă cu cea a altor categorii de angajați din instituțiile publice și a atras atenția că actorii nu pot fi obligați să fie prezenți fizic în teatru în lipsa spectacolelor sau repetițiilor. În acest context, actorii Teatrului Național București (TNB) au anunțat un protest, programat marți, în fața instituției.

Diferențe salariale în funcție de doctorat, nu de muncă

Tudor Chirilă a adus în discuție și discrepanțele salariale din teatrele de stat, afirmând că există actori mai bine plătiți, deși joacă rar, întrucât au doctorat. În opinia sa, pontajul nu va corecta aceste inechități și nici nu va rezolva problemele de fond ale sistemului cultural.

Critici față de concursurile pentru manageri

Criticile s-au extins și asupra modului de organizare a concursurilor pentru posturile de manager de teatru. Actorul susține că noile criterii propuse, care condiționează candidatura de o vechime de minimum 10 ani într-o instituție de stat, favorizează „concursurile cu dedicație” și descurajează competiția bazată pe proiecte de management.

„Faptul că ministrul Culturii nu înțelege profesia artistului este la fel de frustrant pentru noi cum ar trebui să fie și pentru el”, a mai scris Tudor Chirilă, adăugând că nu se așteaptă la o demisie din partea demnitarului.

Ce spune ministrul Culturii

În replică, Demeter András István a explicat că propunerea vine ca răspuns la solicitările Curții de Conturi, care a notificat Ministerul Culturii încă din 2023 cu privire la necesitatea unor reglementări clare. Potrivit ministrului, până în 2025 au avut loc consultări, iar în acest an a fost constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai breslelor, care a elaborat un set de instrucțiuni ca formă de auto-reglementare.

Ministrul a precizat că măsura va fi testată timp de 30 de zile, exclusiv în instituțiile aflate în subordinea Ministerului Culturii, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie modificată, transformată în normă sau abandonată. „Este un proces similar repetițiilor din teatru: unele idei funcționează, altele nu”, a transmis Demeter András István, potrivit stiripesurse.ro.