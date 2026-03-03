Fotbalistul Rapidului, Kader Keita, reținut de poliție după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului

Marţi dimineaţa, în jurul orei 5:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin numărul de urgenţă 112, cu privire la faptul că, la intersecţia dintre str. Gherghiţei şi str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.



Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, la faţa locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând iniţial faptul că ar fi căzut.



Ulterior, în jurul orei 7:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă, a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulaţie.



În acest context, pentru clarificarea situaţiei de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere.



"În paralel, poliţiştii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulaţie, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviinţarea poliţiei. În urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliţiei pentru continuarea cercetărilor", transmite Brigada Rutieră.



Ulterior, oficiali din cadrul Brigăzii Rutiere au confirmat că fotbalistul a fost reţinut pentru 24 de ore.



Victor Angelescu, preşedintele clubului Rapid, a oferit în presa sportivă detalii suplimentare despre accidentul produs de Kader Keita.



"Am aflat după masă că a fost implicat în accident, a dat cu maşina peste o persoană. Ce pot spune e că se ducea la rugăciunea de dimineaţă. În jur de 5 jumate se întorcea şi a existat acel accident. S-a oprit, a verificat acea persoană, s-a chemat ambulanţa. S-a panicat, a plecat de acolo. Pe la 10:00 l-a luat poliţia la interogatoriu, am trimis avocaţi care să-l reprezinte. Din ce ştiu, acum câteva ore încă era la poliţie. Îmi pare foarte rău pentru el, e un băiat de nota 10. Tocmai ce-i veniseră copilul şi soţia în ţară. Are copil de două luni, era foarte fericit. Pe la 12 şi ceva azi-noapte a ajuns autocarul la Bucureşti. Dimineaţa s-a trezit să se ducă la rugăciune. Apoi a fost accidentul. Persoana accidentată e la spital. Am trimis un avocat să meargă cu el, că el nu vorbeşte română. Nu era băut, asta ştim sigur, fiind şi perioada Ramadanului. Nu a existat problemă de genul ăsta. Nu ştiu cum s-a întâmplat. Repet, fiind o anchetă...Ştiu doar că a fost accidentul, s-a speriat şi a plecat înainte să vină poliţia", a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport 1, conform GSP.

