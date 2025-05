Cum poate un român din Italia să beneficieze de pensie

"Modalitatea cea mai simplă este şi cea mai înţeleasă de către oameni. De fiecare dată am încercat să explic în termeni simpli care este modalitatea de a te pensiona. Când mă apropii de vârsta de pensionare, dacă lucrez în Italia sau dacă am rezidenţa în Italia, trebuie să depun dosarul şi să îl pregătesc din Italia. Înseamnă că am nevoie de cartea de muncă în original şi toate actele care îmi dovedesc stagiul din România.

Persoanele care împlinesc 63 sau 65 de ani şi trebuie să iasă la pensie din România, dar lucrează în Italia sau au rezidenţa aici, depun dosarul în Italia. Ce înseamnă această rezidenţă? Rezidenţa fiscală, pentru că despre ea vorbim, este locul unde petrec 182 zile pe an. Dacă eu lucrez în Italia, automat depun dosarul din Italia. E o obligaţie. Dacă m-am mutat în România, îmi închid rezidenţa din Italia, e o procedură birocratică, şi depun dosarul în România", a explicat Ionela Mihaela Dumitru, consultant fiscal, la "Departe de România", emisiune la DC News TV.

Ce trebuie să facă un român ajuns la vârsta de pensionare în România, nu și în Italia

"Dacă locuiesc încă în Italia, depun dosarul din Italia. Dosar de pensie comunitară în România. Procedura se desfăşoară prin institutul de previdenţă italiană, ajunge la Casa de Pensii, care începe calculul anilor lucraţi. Asta se numeşte pensie comunitară. Şi se depune din Italia dosarul. Este o obligaţie! România calculează, România plăteşte. Dacă lipsesc ani din stagiul minim, adică 15, atunci se completează acest stagiu", a mai spus Ionela Mihaela Dumitru.