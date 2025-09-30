Munca de noapte: Angajații vor putea alege tipul de compensație

Până acum, angajatorii impuneau unilateral modul în care se răsplătea munca de noapte, însă noua reglementare permite salariaților să opteze fie pentru un spor de 25% la salariul de bază, fie pentru un program de lucru redus cu o oră față de durata normală, fără diminuarea salariului.

Inițiativa legislativă vine pe fondul recunoașterii impactului negativ pe care munca de noapte îl are asupra sănătății fizice și mentale a angajaților.

Două forme de compensare

Documentul subliniază faptul că, în multe țări europene, compensația financiară directă este norma, însă oferirea unei alternative prin reducerea orelor de lucru aduce claritate și echitate în modul de compensare.

Concret, angajații trebuie să muncească cel puțin trei ore în intervalul de noapte pentru a beneficia de unul dintre aceste avantaje. Opțiunea asupra formei de compensare le aparține, fapt ce respectă dreptul lor de a decide în funcție de nevoile personale și situația profesională, potrivit stiripesurse.ro.

Această modificare legislativă are ca scop asigurarea unei compensări juste și echitabile pentru efectele negative cauzate de munca în timpul nopții și se dorește să ofere un cadru legal mai transparent și adaptat realităților de pe piața muncii.