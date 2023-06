Nokian Tyres a început primele recrutări pentru noua fabrică de la Oradea

Nokian Tyres a demarat operaţiunea de a recruta viitori angajaţi pentru noua fabrică de la Oradea, la scurt timp de la demararea construcţiei propriu-zise.

„Am recrutat deja directorul de HR, care este român, şi căutăm acum un director de fabrică şi o echipă de management. Echipa va fi un mix dintre expaţi Nokian şi executivi locali, dar pe parcurs va fi una operată şi condusă de români. Acum evaluăm piaţa forţei de muncă şi lucrăm cu agenţii locale de recrutare pentru noi angajaţi. Recrutarea va avea loc în două faze - începem cu oameni care vor veni de la fabricile din SUA şi Finlanda, dar vorbim de 2-3% din angajaţi. 550 de angajaţi vor lucra acolo în total şi vor fi recrutaţi din Oradea şi vor fi pregătiţi acolo. Acum lucrăm la politica de HR pentru România, dar plătim salarii competitive pentru noi. În Oradea vom colabora cu şcoli locale pentru a pregăti forţa de muncă. Sperăm ca Schengen să fie pe agendă şi România să intre cât mai repede. Nu este o problemă acum, pentru că suntem în UE şi NATO“, a spus Adrian Kaczmarczyk, SVP, supply operations, Nokian Tyres în cadrul conferinţei ZF Reindustrializarea României, realizată de ZF în parteneriat cu ROCA Industry, Chimcomplex şi BAT România.

Producătorul finlandez de anvelope Nokian Tyres, unul dintre cei mai importanţi jucă­tori mondiali de pe această piaţă, a început în luna mai construcţia unei noi fa­brici la Oradea, o investiţie de 650 mil. euro. Primele anvelope se estimează că vor fi pro­duse în a doua jumătate a anului 2024, iar pro­ducţia de anvelope comerciale este pro­gramată să înceapă la începutul anului 2025.

„Foarte important a fost procesul de autorizare şi de obţinere a aprobărilor pentru a demara construcţia în cel mai scurt timp. Ce am apreciat a fost atitudinea pro-business a autorităţilor, atât la Bucureşti cât şi la Oradea. În plus, stabilitatea economică şi politică este un factor important – ne-am învăţat lecţia în a opera o fabrică 17 ani în Rusia. Trebuie să avem un sit de producţie într-o ţară membră a UE şi NATO. Suntem încrezători că am ales bine Oradea“, a subliniat Adrian Kaczmarczyk.

Investiţia în noua unitate de producţie va fi asigurată din fonduri proprii ale companiei finlandeze, dar şi dintr-un ajutor de stat. Nokian Tyres aşteaptă decizia finală din partea Uniunii Europene cu privire la cererea sa de finanţare UE în valoare de aproximativ 100 mil. euro, aprobată de Guvernul României anul acesta.

„Investim într-un viitor îndelungat în Oradea. Până în 2027 vom ajunge la 40% din capacitatea de anvelope, 6 mil. anvelope. Avem posibilitatea de a extinde Oradea la 12 sau chiar 18 milioane de anvelope. Avem opţiuni pe care le vom evalua pe măsură ce vom creşte. Situl este proiectat să producă mai mult decât volumul reprezentat de investiţia actuală. Competitivitatea va fi importantă pe viitor. Spre exemplu un preţ competitiv la energie va conta foarte mult pentru a menţine fabrica într-un mediu competitiv, dar şi posibilitatea de a pregăti forţa de muncă“, a explicat vicepreşedintele.

Capacitatea de producţie anuală a fabricii va fi de 6 milioane de anvelope, iar accentul va fi pe producţia de anvelope pentru autoturisme şi SUV-uri cu dimensiuni mai mari, care vor fi vândute în principal pe piaţa din Europa Centrală.

Amplasamentul va include şi o facilitate de distribuţie pentru depozitarea şi distribuţia anvelopelor, suprafaţa totală construită fiind de aproximativ 100.000 de metri pătraţi. Unitatea de producţie va crea circa 500 de noi locuri de muncă. Nokian Tyres va face angajări atât pentru poziţiile de producţie, cât şi pentru cele de conducere.

„Am avut peste 40 de locaţii luate în calcul şi am decis că Oradea este este decizia bună. Este la o distanţă strategică de clienţii noştri, avem conexiuni bune, avem cone­xiune feroviară pe sit pentru a livra materii prime pe tren nu doar feroviar. Oradea are un aeroport internaţional – nu la fel de mult precum ne-am dori, dar este. În plus, există şi resurse de energie verde. România a atras producători mari de anvelope până acum pe lângă Nokian. În plus, pe lângă producţie, operaţiunile de aici vor atrage furnizori de materii prime pentru operaţiunile de aici“, a spus Adrian Kaczmarczyk.

În prezent, Nokian Tyres produce anvelope pentru autoturisme în două fabrici din Nokia, Finlanda, şi din Dayton, SUA. Fabrica din România va fi cea de-a treia unitate de producţie a companiei.

Pe lângă construirea acestei noi fabrici de anvelope pentru autoturisme la Oradea, Nokian Tyres continuă să îşi dezvolte capacitatea în cadrul fabricilor existente din Finlanda şi SUA şi să crească producţia contractată către terţi. Compania îşi propune să ajungă la o capacitate globală de 15 milioane de anvelope până în 2027.

Decizia companiei de a construi unitatea de producţie la Oradea a venit după o analiză a peste 40 de locaţii din Europa. „Rolul Europei pentru tehnologii-cheie se schimbă. În trecut multe investiţii au mers către Asia, către China în special şi riscul este unul mare. Ne aşteptăm ca noile investiţii în tehnologie precum producţia de baterii sau maşini, care anterior erau produse în afara Europei, să fie atrase pe plan local.“

„Un bun exemplu este industria farma care revine spre Europa. Cel mai important asset pentru Oradea şi România a fost atitudinea pro-business. Indiferent cu cine discutam. La nivel local sau central, toţi au fost deschişi în a lucra eficient. Ca minus, singurul pe care îl pot menţiona este că situl pe care l-am selectat nu este unul greenfield şi pe măsură ce curăţăm, mai avem parte de surprize. Vorbim de fundaţii vechi ce trebuie curăţate, terenuri contaminate“.

(sursa: Mediafax)