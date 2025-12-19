x close
Pensiile URIAȘE ale magistraților: Cum a reușit Augustin Lazăr să obțină un venit lunar de 8.000 de euro

de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   14:15
Sursa foto: Fostul procuror Augustin Lazăr a reușit să obțină o pensie uriașă prin manevre administrative..

Fostul procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazăr, încasează o pensie echivalentă cu 8.000 de euro, recalculată pe baza unei a doua adeverințe, emise la doar două săptămâni după pensionarea sa, din aprilie 2019.

Documentul nr. 8940/7 mai 2019 a inclus o indemnizație de la  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) de 17.062 lei, ridicând baza de calcul de la 37.676 lei la 54.738 lei.

Cum încalcă legea cei care trebuie să o respecte

Pensionat prin Decretul prezidențial nr. 381/2019, Augustin Lazăr a primit inițial adeverința nr. 7846/23 aprilie 2019, care consemna salariul brut și sporurile din ultima lună de activitate.

O a doua adeverință a fost emisă ulterior retragerii din activitate și a adăugat indemnizația de membru de drept al CSM, obligând Casa de Pensii Alba să recalculeze beneficiul.

Legalitatea acestei manevre este discutabilă. Legea nr. 303/2004 (și ulterior 303/2022) limitează baza de calcul exclusiv la salariul de bază brut și sporuri, excluzând drepturi distincte, precum indemnizația CSM, calificată ca venit salarial separat pentru funcție de demnitate.

Această includere încalcă reglementările aplicabile magistraților pensionați, notează stiripesurse.ro.

