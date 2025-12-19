Pensiile URIAȘE ale magistraților: Cum a reușit Augustin Lazăr să obțină un venit lunar de 8.000 de euro

Documentul nr. 8940/7 mai 2019 a inclus o indemnizație de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) de 17.062 lei, ridicând baza de calcul de la 37.676 lei la 54.738 lei.

Cum încalcă legea cei care trebuie să o respecte

Pensionat prin Decretul prezidențial nr. 381/2019, Augustin Lazăr a primit inițial adeverința nr. 7846/23 aprilie 2019, care consemna salariul brut și sporurile din ultima lună de activitate.

O a doua adeverință a fost emisă ulterior retragerii din activitate și a adăugat indemnizația de membru de drept al CSM, obligând Casa de Pensii Alba să recalculeze beneficiul.

Legalitatea acestei manevre este discutabilă. Legea nr. 303/2004 (și ulterior 303/2022) limitează baza de calcul exclusiv la salariul de bază brut și sporuri, excluzând drepturi distincte, precum indemnizația CSM, calificată ca venit salarial separat pentru funcție de demnitate.

Această includere încalcă reglementările aplicabile magistraților pensionați, notează stiripesurse.ro.