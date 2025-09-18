Sclavie la o fabrică de mobilă din Bihor. Sute de angajați lucrau peste program

În perioada 8-12 septembrie 2025, Inspecția Muncii a efectuat 2.055 controale, din care 1.160 au vizat relațiile de muncă, iar 895 securitatea și sănătatea în muncă. În urma acestor controale au fost aplicate 1.279 sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi, în valoare totală de peste 3,48 milioane lei.

Angajați part-time lucrau peste program

În domeniul relațiilor de muncă, au fost identificate 370 de persoane care efectuau muncă nedeclarată, pentru care s-au aplicat 514 amenzi și avertismente. Din acestea, 295 sunt angajați part-time la fabrica din Bihor, care au depășit orele de muncă prevăzute în contract.

Sancțiuni drastice pentru nerespectarea normelor în muncă

Inspectorii au dispus peste 1.600 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. În plus, pe segmentul securității și sănătății în muncă s-au aplicat 765 sancțiuni, între care 182 amenzi, totalizând 927.000 lei, și au fost dispuse 927 de măsuri pentru remedierea neconformităților.

În cadrul controalelor, au fost oprite trei echipamente de muncă neconforme și periculoase, a fost sistată activitatea unui loc de muncă pentru lipsa măsurilor de protecție împotriva căderilor de la înălțime și s-a suspendat funcționarea unui punct de lucru desfășurat într-un spațiu cu potențial exploziv.

Inspecția Muncii avertizează că intenționează să intensifice controalele la nivel național pentru a combate munca nedeclarată și a asigura condiții sigure pentru angajați.