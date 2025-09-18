x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Piata muncii Sclavie la o fabrică de mobilă din Bihor. Sute de angajați lucrau peste program

Sclavie la o fabrică de mobilă din Bihor. Sute de angajați lucrau peste program

de Redacția Jurnalul    |    18 Sep 2025   •   13:30
Sclavie la o fabrică de mobilă din Bihor. Sute de angajați lucrau peste program
Sursa foto: VICTOR STROE/JURNALUL NATIONAL

O fabrică de mobilă din județul Bihor a fost amendată după ce inspectorii au descoperit că 295 dintre angajații care lucrau part-time desfășurau activități peste orele declarate în contracte. Acest lucru reprezintă aproape 80% din totalul muncii nedeclarate depistate la nivel național într-o singură săptămână, potrivit datelor oficiale transmise de Inspecția Muncii.

În perioada 8-12 septembrie 2025, Inspecția Muncii a efectuat 2.055 controale, din care 1.160 au vizat relațiile de muncă, iar 895 securitatea și sănătatea în muncă. În urma acestor controale au fost aplicate 1.279 sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi, în valoare totală de peste 3,48 milioane lei.

Angajați part-time lucrau peste program

În domeniul relațiilor de muncă, au fost identificate 370 de persoane care efectuau muncă nedeclarată, pentru care s-au aplicat 514 amenzi și avertismente. Din acestea, 295 sunt angajați part-time la fabrica din Bihor, care au depășit orele de muncă prevăzute în contract.

Sancțiuni drastice pentru nerespectarea normelor în muncă

Inspectorii au dispus peste 1.600 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. În plus, pe segmentul securității și sănătății în muncă s-au aplicat 765 sancțiuni, între care 182 amenzi, totalizând 927.000 lei, și au fost dispuse 927 de măsuri pentru remedierea neconformităților.

În cadrul controalelor, au fost oprite trei echipamente de muncă neconforme și periculoase, a fost sistată activitatea unui loc de muncă pentru lipsa măsurilor de protecție împotriva căderilor de la înălțime și s-a suspendat funcționarea unui punct de lucru desfășurat într-un spațiu cu potențial exploziv.

Inspecția Muncii avertizează că intenționează să intensifice controalele la nivel național pentru a combate munca nedeclarată și a asigura condiții sigure pentru angajați.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: fabrică mobilă bihor angajati part time
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri