Subvenții de 450 de euro pentru firmele care angajează persoane cu dizabilități

Una din măsurile de stimulare a companiilor este acordarea unei subvenţii de circa 450 de euro pentru o perioadă de 18 luni, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

„MMSS îşi propune ca România să atingă până în 2027 o rată de angajare a persoanelor cu dizabilităţi de cel puţin 55% din numărul total al acestora, iar cel puţin 4% din personalul companiilor şi instituţiilor publice cu mai mult de 50 de angajaţi să fie persoane cu dizabilităţi. Una dintre măsurile de stimulare a angajatorilor pentru angajarea permanentă a persoanelor cu dizabilităţi şi a absolvenţilor din rândul persoanelor cu dizabilităţi este acordarea unei subvenţii de aproximativ 450 de euro pentru o perioadă de 18 luni", se arată într-un comunicat al MMSS, publicat pe Facebook.

Ministrul de resort, Simona Bucura Oprescua participat miercuri, la Budapesta, la Conferinţa la nivel înalt dedicată persoanelor cu dizabilităţi cu tema "You are Value!". Evenimentul a fost organizat în contextul Preşedinţiei Ungare a Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul Conferinţei s-a desfăşurat şi panelul ministerial coordonat de Attila Fulop - ministru de stat pentru Îngrijiri în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Ungaria, ocazie cu care Simona Bucura-Oprescu a adus în atenţie proiectele României pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.



"Da, "You are value!" este mesajul corect! Fiecare dintre noi are ceva de spus, ceva de adăugat la viaţa comunităţii noastre. Împreună putem transforma dizabilitatea în abilitatea de a reuşi. Prin grija autentică faţă de cei aflaţi în nevoie şi prin integrarea lor reală în societate şi pe piaţa muncii, punem bazele incluziunii şi demnităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale promovează şi susţine integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii. Prin programele de economie socială, iniţiativele de ocupare şi proiectele dedicate, sprijinim atât angajaţii cu dizabilităţi, cât şi angajatorii lor. Persoanele cu dizabilităţi sunt o parte esenţială a societăţii noastre, iar abilităţile şi calităţile lor sunt o resursă valoroasă pentru piaţa muncii, chiar dacă barierele încă persistă.

Ne dorim să construim o societate în care fiecare om are şansa să contribuie, să reuşească şi să fie apreciat", a declarat Simona Bucura-Oprescu, transmite Antena3 CNN.