Topul veniturilor conducerii BNR: Ce salariu are Mugur Isărescu

Potrivit datelor oficiale, guvernantorul BNR încasează o indemnizație lunară netă de 88.648 de lei, fiind cel mai bine plătit membru al conducerii băncii centrale.

Salariile conducerii BNR

Pe locul al doilea în ierarhia veniturilor se află Leonardo Badea, prim-viceguvernator, cu un salariu net lunar de 84.670 de lei.

Viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu au fiecare venituri de 79.395 de lei net pe lună.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, au o indemnizație de 26.370 de lei net lunar. Din această categorie fac parte, printre alții, Roberta Alma Anastase și Alexandru Nazare, în cazul acestuia din urmă plata fiind suspendată temporar printr-o decizie a Parlamentului deoarece este minstrul Finanțelor Publice.

Venituri suplimentare

Pe lângă indemnizațiile lunare, membrii conducerii pot beneficia de venituri suplimentare, inclusiv prime care pot ajunge la echivalentul a aproape trei salarii lunare, dar și bonusuri în funcție de performanța financiară a instituției. De asemenea, în anumite condiții, sunt prevăzute indemnizații speciale acordate la momentul pensionării.

Instituția a publicat și grilele salariale pentru alte funcții de conducere. Astfel, în centrala BNR, un director poate câștiga între 23.000 și 49.800 de lei net lunar, iar un șef de serviciu are venituri cuprinse între 12.300 și 31.700 de lei.

În structurile teritoriale ale băncii, nivelul salarial este mai redus: un director poate avea venituri nete între 11.400 și 22.500 de lei lunar, potrivit datelor oficiale, potrivit observatornews.ro.