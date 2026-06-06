Ploile fac ravagii în România: Drumuri blocate, aluviuni și inundații

CNAIR anunță sâmbătă după-amiaza că traficul rutier este complet blocat pe DN 10, în zona localității Colțu Pietrii.

Din cauza ploilor, o cantitate mare de aluviuni și pământ s-a revărsat de pe versanți direct pe șosea, făcând trecerea imposibilă.

La fața locului intervin drumarii cu două utilaje grele pentru curățarea drumului și eliberarea benzilor de circulație.

Compania de Drumuri anunță că, din cauza volumului de material adus de pe versanți, operațiunea ar putea dura.

Șoferii sunt sfătuiți să evite zona folosind rute alternative sau să amâne deplasarea până la deblocarea traficului.

În întreaga zonă există risc de acvaplanare și carosabil alunecos. Reduceți viteza și sporiți atenția la volan, le transmit drumarii șoferilor, scrie Mediafax.

Pompierii militari au intervenit, sâmbătă după-amiază, în municipiul Oneşti şi în satul Gutinaş, comuna Ştefan cel Mare, pentru evacuarea apei din curţi şi beciuri, îndepărtarea acumulărilor de apă de pe carosabil şi degajarea unui autoturism rămas blocat pe un drum afectat de precipitaţiile abundente, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.



Potrivit sursei citate, intervenţiile au avut loc în contextul fenomenelor meteorologice prognozate în zonă.



"În contextul manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti au intervenit pentru gestionarea efectelor produse de acumulările de apă şi a situaţiilor generate de fenomenele meteo. Astfel, echipajele operative au acţionat pentru- evacuarea apei dintr-un beci, în satul Gutinaş, comuna Ştefan cel Mare, evacuarea apei din curţi pe străzile Calea Bacăului, Ecoului, Aleea Podu Alb, Valea Caraclăului din municipiul Oneşti, îndepărtarea apei acumulate pe carosabil, pe strada Perchiului, evacuarea apei dintr-un beci, pe strada Nucului, degajarea unui autoturism blocat pe un drum afectat de ploile torenţiale, în municipiul Oneşti, cartier Slobozia, drumul spre Rotunda", se arată într-un comunicat de presă, emis sâmbătă, de ISU Bacău.



Pompierii monitorizează în continuare evoluţia situaţiei din teren şi sunt pregătiţi să intervină pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice, trsnmite AGRPRES.