Cinci alimente esențiale pentru femeile sănătoase

Nucile – sunt printre cele mai bogate surse de grăsimi sănătoase. Iar nuca românească, de exemplu, are în compoziția sa și o cantitate mare de Omega 3. Aceste caracteristici ajută la echilibrarea colesterolului și la prevenirea afecțiunilor de la nivelul aparatului circulator. În plus, reprezintă și o foarte bună sursă de proteine, calciu, fosfor, zinc, seleniu, acid folic, dar și de vitaminele C și A.