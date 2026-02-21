Zi de rugăciune națională pentru pace: Patriarhia Română cheamă credincioșii să se roage pentru Ucraina

Rugăciuni speciale pentru pace în toate bisericile din România, la patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina

Patriarhia Română a anunțat că duminică, 22 februarie 2026, în toate unitățile de cult din țară și din diaspora vor fi rostite rugăciuni speciale pentru pace, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului devastator din Ucraina. Inițiativa vizează încetarea conflictului, alinarea suferințelor și întărirea solidarității între oameni și popoare.

Zi națională de rugăciune pentru pace, în toate bisericile

În toate bisericile de mir, mănăstiri, paraclise, capele și lăcașuri de cult din spitale și centre sociale, preoții ortodocși români vor înălța rugăciuni speciale pentru pace, pentru oprirea învrăjbirii și pentru mângâierea celor afectați de război.

Credincioșii sunt chemați să se roage pentru:

încetarea ostilităților,

schimbarea inimilor înclinate spre violență,

vindecarea răniților,

ajutorarea refugiaților,

alinarea suferinței tuturor celor afectați de conflict.

Rugăciunea pentru pace, aprobată de Sfântul Sinod

În cadrul Sfintei Liturghii va fi rostită Rugăciunea pentru pace, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar la ecteniile speciale vor fi adăugate cereri dedicate opririi războiului și restabilirii armoniei între popoare.

Ultima parte a rugăciunii subliniază importanța păcii ca dar divin și ca temei al viețuirii creștine:

„Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin aceste cuvinte, Biserica îndeamnă la pacea inimii, la iubire, smerenie și bunătate, ca temelii ale unei lumi eliberate de ură și violență.

Noi cereri și rugăciuni propuse de Patriarhie

La recomandarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Departamentul Carte de cult al Editurilor Patriarhiei Române a propus o serie de cereri și rugăciuni speciale ce urmează să fie înaintate spre aprobare Sfântului Sinod.

Acestea pot fi incluse atât în cadrul slujbelor bisericești, cât și în rugăciunea personală, având ca scop:

dezrădăcinarea urii și a dorinței de stăpânire,

oprirea violenței,

întoarcerea inimilor către pace și dragoste,

ocrotirea celor asupriți și prigoniți.

Apel la solidaritate și responsabilitate creștină

Prin această zi de rugăciune, Biserica Ortodoxă Română lansează un apel profund la solidaritate, compasiune și responsabilitate, îndemnând credincioșii să sprijine, prin fapte și rugăciune, victimele războiului și să contribuie activ la construirea unei lumi mai drepte și mai pașnice, a anunțat Basilica.ro.