Nvidia: Explodează comenzile pentru noile cipuri AI

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat luni, la conferința anuală pentru dezvoltatori GTC 2026, că estimează comenzi de aproximativ 1 trilion de dolari pentru sistemele Blackwell și Vera Rubin până în 2027. Sistemele fac parte din noile generații de platforme hardware pentru inteligență artificială dezvoltate de Nvidia, bazate pe procesoare grafice și sisteme de calcul pentru centre de date, utilizate în antrenarea și rularea modelelor avansate de AI.

Huang a spus că cererea vine atât din partea startup-urilor, cât și a marilor companii care dezvoltă aplicații AI, iar nevoia de putere de calcul crește rapid odată cu apariția așa-numitei „agentic AI”, aplicații capabile să creeze alți agenți software pentru a îndeplini sarcini complexe.

Potrivit CNBC, compania estima anterior o oportunitate de venituri de aproximativ 500 de miliarde de dolari pentru generațiile de cipuri Blackwell și Rubin, însă ritmul actual al cererii indică o piață mult mai mare. Acțiunile Nvidia au crescut cu aproximativ 2% luni, după declarațiile făcute de Huang la conferința GTC din San Jose, California.

Compania este în prezent cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, cu o capitalizare de piață de aproximativ 4,5 trilioane de dolari, susținută de boomul global al inteligenței artificiale. Nvidia a anunțat în februarie că veniturile pentru trimestrul curent ar putea crește cu aproximativ 77% față de anul precedent, până la circa 78 de miliarde de dolari. Compania a raportat deja 11 trimestre consecutive cu creșteri ale veniturilor de peste 55%.

Noua platformă Vera Rubin, care urmează să fie lansată mai târziu în acest an, ar urma să ofere de până la zece ori mai multă performanță per watt decât sistemul anterior Grace Blackwell. Pe măsură ce centrele de date dedicate AI consumă tot mai multă energie, eficiența energetică a devenit un factor esențial.

În cadrul conferinței, Huang a prezentat și Groq 3 Language Processing Unit (LPU), o unitate de procesare a limbajului dezvoltată de startup-ul Groq, pe care Nvidia l-a preluat în mare parte printr-o tranzacție de aproximativ 20 de miliarde de dolari în decembrie. Cipul este proiectat pentru a accelera procesarea modelelor de limbaj și pentru a funcționa alături de GPU-urile Nvidia.

Nvidia a prezentat și un rack dedicat acceleratoarelor Groq, o structură de tip server utilizată în centrele de date pentru a găzdui cipuri și echipamente de calcul. Sistemul va include 256 de unități LPU și va putea funcționa împreună cu platformele Vera Rubin. Potrivit companiei, configurația ar putea crește de până la 35 de ori performanța generării de „tokeni per watt” a GPU-urilor Rubin - indicatorul care arată cât text poate genera sau procesa un sistem AI pentru fiecare unitate de energie consumată.

De asemenea, Huang a prezentat un prototip al viitoarei arhitecturi de rack Kyber, un sistem de servere pentru centre de date care va integra 144 de GPU-uri montate vertical, pentru a crește densitatea și a reduce latența (timpul de răspuns al sistemelor). Designul ar urma să fie integrat în sistemul Vera Rubin Ultra, programat pentru lansare în 2027.

(sursa: Mediafax)