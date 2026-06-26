12 recomandări pentru alegerea corectă a țiglei ceramice în funcție de nevoi 

Acest ghid te ajută să iei o decizie informată, fie că ridici o casă nouă, fie că înlocuiești învelitoarea veche. Vei găsi pași clari, explicații tehnice pe înțelesul tuturor și exemple concrete pe care le poți aplica imediat.

1. Verifică panta și forma acoperișului

Începe cu analiza pantei. Măsoară unghiul în grade sau cere informația din proiectul tehnic. Majoritatea modelelor de țiglă ceramică funcționează optim la pante de peste 12–15°. Pentru pante mai mici, producătorii impun soluții suplimentare de etanșare.

Dacă acoperișul depășește 45°, discută cu montatorul despre fixare mecanică suplimentară. La unghiuri mari, gravitația și vântul pot deplasa țiglele dacă nu le ancorezi corespunzător.

Forma contează la fel de mult. Un acoperiș simplu, în două ape, îți permite să alegi aproape orice model. În schimb, dacă ai lucarne, coșuri multiple sau forme curbe, vei avea nevoie de accesorii dedicate și de mai multe piese speciale. Calculează aceste detalii înainte de comandă.

2. Ține cont de clima din zona ta

Condițiile meteo influențează comportamentul materialului în timp. În zonele montane sau în regiunile cu ierni lungi, verifică rezistența la cicluri repetate îngheț–dezgheț. Producătorii serioși testează țigla conform standardelor europene, iar fișa tehnică menționează clar aceste valori.

Dacă locuiești într-o zonă cu vânt puternic, montează cleme sau sisteme de prindere recomandate de producător. Fixează suplimentar țiglele de pe margini și din zona coamei.

În regiunile cu ploi abundente, alege modele cu canale de scurgere bine definite și îmbinări sigure. Completează sistemul cu folie anticondens și o ventilație corectă a stratului suport. În majoritatea cazurilor, infiltrațiile apar din cauza montajului incomplet, nu a țiglei în sine.

3. Înțelege ce este țigla ceramică și cum se diferențiază

Țigla ceramică se produce din argilă arsă la temperaturi ridicate. Prin ardere, materialul capătă rezistență mecanică și stabilitate în timp. Absorbția redusă de apă o ajută să facă față variațiilor de temperatură.

Nu confunda țigla pentru acoperiș cu plăcile ceramice pentru interior. De exemplu, ceea ce găsești sub denumirea de porcelain tile este un tip de placă ceramică densă, utilizată la pardoseli și pereți, nu ca învelitoare pentru acoperiș. Procesele de fabricație sunt similare, însă destinația și modul de montaj diferă complet.

Pentru acoperiș, alege produse dedicate acestei aplicații, testate pentru rezistență la intemperii, sarcini de zăpadă și acțiunea vântului.

4. Alege tipul de profil potrivit

Profilul țiglei influențează atât aspectul casei, cât și modul de scurgere a apei.

Ai la dispoziție, în general:

Țiglă ondulată (tip romană sau mediteraneană) – potrivită pentru stil tradițional; asigură drenaj eficient.

– potrivită pentru stil tradițional; asigură drenaj eficient. Țiglă plană – recomandată pentru design modern; creează linii drepte și un aspect uniform.

– recomandată pentru design modern; creează linii drepte și un aspect uniform. Modele cu îmbinare interlocking – includ sisteme de blocare care reduc riscul infiltrațiilor și facilitează montajul.

Dacă renovezi o casă veche din mediul rural, un profil ondulat păstrează coerența arhitecturală. Dacă ridici o locuință cubică, cu fațadă minimalistă, profilul plat se integrează mai bine.

5. Verifică greutatea și compatibilitatea cu șarpanta

Țigla ceramică cântărește, în medie, între 40 și 60 kg/mp. Nu lua decizia doar pe baza acestei valori. Mai important este dacă structura de lemn suportă încărcările totale: greutatea învelitorii, zăpada, vântul și eventualele intervenții ulterioare.

Dacă înlocuiești o învelitoare veche din tablă cu țiglă ceramică, solicită verificarea șarpantei. Lemnul afectat de carii sau umezeală trebuie înlocuit înainte de montaj.

Un inginer structurist sau un constructor cu experiență îți poate confirma dacă este necesară consolidarea. Acest pas previne deformările și problemele pe termen lung.

6. Alege culoarea în funcție de fațadă și reglementări

Culoarea influențează percepția generală a casei. Tonurile clasice – roșu cărămiziu, maro, teracotă – se potrivesc majorității proiectelor tradiționale. Nuanțele de gri sau antracit completează construcțiile moderne.

Verifică regulamentele locale. În anumite zone rezidențiale sau sate cu statut protejat, autoritățile impun palete cromatice limitate.

Înainte de achiziție:

Solicită mostre. Analizează-le la lumina naturală. Compară-le cu fațada și tâmplăria.

MatHaus pune la dispoziție opțiuni variate, astfel încât să alegi o combinație coerentă fără compromisuri estetice.

7. Selectează finisajul potrivit

Finisajul influențează întreținerea și comportamentul în timp.

Finisaj natural (mat) – păstrează textura argilei arse; potrivit pentru proiecte tradiționale.

– păstrează textura argilei arse; potrivit pentru proiecte tradiționale. Angobat – strat suplimentar aplicat înainte de ardere; oferă protecție mai bună la murdărie.

– strat suplimentar aplicat înainte de ardere; oferă protecție mai bună la murdărie. Glazurat – suprafață netedă, ușor de curățat; recomandat în zone cu praf sau poluare ridicată.

Dacă locuiești lângă un drum intens circulat, un finisaj glazurat reduce depunerile vizibile. Pentru zone rurale, finisajul natural rămâne o alegere frecventă.

8. Nu neglija accesoriile sistemului

Un acoperiș funcționează corect doar dacă montezi toate componentele necesare. Pe lângă țiglele de bază, ai nevoie de:

Țigle de coamă

Țigle laterale

Elemente de aerisire

Parazăpezi

Folie anticondens

Ventilația previne acumularea condensului sub învelitoare. Parazăpezile reduc riscul alunecării bruște a zăpezii. Țiglele speciale pentru coamă închid corect punctele sensibile.

Consultă oferta completă de țiglă ceramică și accesorii disponibile la MatHaus pentru a configura sistemul complet, nu doar stratul vizibil.

9. Analizează raportul calitate–preț pe termen lung

Nu te concentra exclusiv pe prețul pe bucată. Calculează costul total pe metru pătrat, incluzând accesoriile și sistemele de fixare.

Verifică:

Durata garanției oferite de producător

Rezistența declarată la îngheț

Clasa de rezistență mecanică

În majoritatea cazurilor, o țiglă cu preț mediu sau superior reduce cheltuielile ulterioare de întreținere. Dacă planifici să locuiești mulți ani în aceeași casă, investiția inițială mai mare se amortizează în timp.

10. Calculează corect necesarul de materiale

Măsoară fiecare pantă separat. Include suprafețele din jurul lucarnelor și al coșurilor de fum. Adaugă o rezervă de 5–10% pentru pierderi și tăieturi.

Comandă întreaga cantitate din același lot de fabricație. Pot apărea diferențe subtile de nuanță între loturi diferite.

Dacă nu ești sigur de calcule, cere sprijinul unui montator. O estimare corectă previne întârzierile și comenzile suplimentare.

11. Planifică livrarea și depozitarea

Stabilește data livrării în funcție de etapa lucrării. Nu programa transportul înainte ca șarpanta să fie pregătită.

Depozitează paleții pe o suprafață plană și stabilă. Protejează materialul de lovituri sau manipulări repetate. Nu scoate țiglele din ambalaj până în momentul montajului.

O bună organizare pe șantier reduce pierderile și accelerează instalarea.

12. Lucrează cu montatori instruiți și respectă instrucțiunile tehnice

Chiar dacă alegi un produs de calitate, montajul incorect poate compromite rezultatul. Respectă schema de așezare, distanțele dintre șipci și modul de fixare recomandat.

Pentru proiecte complexe, consultă un arhitect sau un diriginte de șantier. El verifică respectarea normativelor și corectitudinea execuției.

Un montator experimentat:

aliniază corect primul rând de țigle;

fixează suplimentar zonele expuse;

verifică etanșeitatea în punctele sensibile.

Investește în manoperă calificată. Reparațiile ulterioare costă mai mult decât execuția corectă de la început.

Alege informat, compară datele tehnice și discută deschis cu specialiștii implicați în proiect. Analizează structura, clima, bugetul și stilul casei tale, apoi configurează sistemul complet împreună cu echipa MatHaus. Astfel iei o decizie coerentă, bazată pe criterii clare și aplicabile în practică.