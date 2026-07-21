Val de greve în Italia: românii aflați în vacanță riscă zboruri anulate și întârzieri masive de transport

Greva personalului de zbor, cea mai resimțită de pasageri

Prima mobilitare importantă a săptămânii vizează sectorul aerian. Sindicatul Usb Lavoro Privato a chemat la grevă națională, pentru 24 de ore, personalul navigant al companiei low-cost easyJet. Este considerată protestul cu cel mai mare impact asupra călătorilor, având în vedere numărul mare de curse operate zilnic de compania britanică pe rutele către și dinspre Italia, anunță RAI news.

Ca la orice grevă din serviciile publice italiene, există și acum ferestre orare protejate, în intervalele 07:00–10:00 și 18:00–21:00, când zborurile programate ar trebui, teoretic, să nu fie afectate de întreruperea activității.

Pe lângă personalul de zbor, mai multe categorii de angajați din handling-ul aeroportuar intră și ele în grevă. La aeroportul Malpensa din Milano, angajații companiilor de logistică Alha și Mle-Bcube opresc lucrul pentru 24 de ore, iar conducerea aeroportului a avertizat deja că sunt posibile întârzieri și anulări de curse. La Lamezia Terme, în Calabria, personalul de sol Sacal Gh încetează activitatea tot pentru o zi întreagă. În sud, la Napoli și Salerno, angajații Gh Napoli și Sky Service protestează patru ore, între orele 10:00 și 14:00. Aeroporturile din Sardinia, Olbia și Alghero, sunt și ele vizate de opriri de patru ore, în intervalul 13:00–17:00.

Ce poți face dacă zborul îți este anulat

Pasagerii afectați de anularea unui zbor din cauza grevei au dreptul la rambursarea integrală a biletului. De regulă, compania aeriană trimite un mesaj de notificare care conține un link direct către formularul de rambursare. Alternativ, călătorii pot solicita redirecționarea către un alt zbor, dar este necesar să verifice direct la compania aeriană dacă există opțiuni disponibile în ziua respectivă.

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Transportul public local, blocat în mai multe orașe

Greva nu se oprește la aeroporturi. Începând de astăzi, mai multe orașe italiene resimt perturbări ale transportului public local. La Genova, angajații companiei Amt opresc activitatea patru ore, între 11:30 și 15:30. La Prato, personalul Autolinee Toscane încetează lucrul pentru opt ore, între 14:30 și 22:30. La Latina, angajații Csc Mobilità nu lucrează toată ziua, iar la Florența personalul Autolinee Toscane oprește activitatea pentru patru ore, seara, între 19:00 și 23:00.

Alte mobilizări sunt programate și în zilele următoare. Sâmbătă, 25 iulie, angajații companiei Arst din Sardinia, din provinciile Cagliari, Sassari, Nuoro și Oristano, intră în grevă, iar luni, 27 iulie, transportul public din Savona este perturbat între orele 10:15 și 14:15.

Greva națională feroviară, în plină perioadă de vacanță

Cel mai mare impact asupra călătorilor pe distanțe lungi este așteptat joi și vineri, 23 și 24 iulie, când personalul Grupului feroviar de stat FS Italiane intră în grevă națională, de joi de la ora 21:00 până vineri la aceeași oră. Vineri, 24 iulie, se adaugă o altă mobilizare, organizată separat, care vizează în special sectorul feroviar și transportul de marfă pe calea ferată, dar care nu îi include pe angajații companiei private Italo.

Tot pe 24 iulie sunt programate greve locale ale transportului public în mai multe regiuni: la Salerno, personalul Sita Sud oprește activitatea patru ore, dimineața, în Marche angajații companiilor de transport local protestează patru ore, iar la Bari operatorii Ferrovie Sud Est și ai serviciilor de autobuz opresc activitatea seara, timp de patru ore.

Sectorul maritim intră și el în grevă

Miercuri și joi, 22 și 23 iulie, este rândul sectorului naval. Angajații companiei de feriboturi Grandi Navi Veloci încetează activitatea între prânzul zilei de 22 și aproape de miezul nopții din 23 iulie. Pe 28 iulie, angajații companiei Toremar, care operează în Toscana, opresc și ei lucrul pentru o zi întreagă.

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Atenționare oficială pentru românii aflați în Italia

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați, aflați în tranzit sau care intenționează să meargă în Italia. Potrivit MAE, greva din transportul aerian se desfășoară marți, 21 iulie, pe toată durata zilei, și afectează atât personalul navigant al companiilor aeriene, cât și serviciile de handling din aeroporturile italiene, existând riscul unor întârzieri sau anulări de curse pe întreg teritoriul țării.

Autoritățile române recomandă pasagerilor să verifice permanent starea zborurilor direct la companiile aeriene și să urmărească informațiile publicate de aeroporturi și operatorii de transport. Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din Italia, MAE punând la dispoziție linii telefonice dedicate pentru consulatele din Roma, Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari și Catania. Ministerul recomandă totodată utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă recomandări actualizate pentru cei aflați în străinătate.

Cu o săptămână atât de încărcată în transporturi, specialiștii recomandă românilor care au bilete de avion, tren sau vapor cumpărate pentru zilele următoare să verifice din timp orarele actualizate și să aibă un plan alternativ de deplasare, pentru a evita blocajele din perioada de vârf a vacanțelor de vară.