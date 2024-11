Achizitionarea cazii de baie: Ce trebuie sa stii despre dimensiuni si instalare

Masoara intotdeauna lungimea, latimea si inaltimea zonei in care va fi instalata cada

Primul si cel mai important pas, pe care ar trebui sa il faci inainte de orice achizitie, este sa masori cu atentie spatiul in care vrei sa instalezi cada. Noteaza pe o foaie lungimea, latimea si inaltimea spatiului disponibil. Fiecare dintre dimensiuni conteaza:

– Vei sti exact daca viitoarea cada se va potrivi intre pereti sau alte elemente existente in baie, mai ales in cazul unei incaperi cu spatiu limitat. De asemenea, daca iti doresti o cada freestanding, care este de obicei amplasata in mijlocul baii sau la distanta de pereti, masoara si spatiul care ar fi disponibil in jurul acesteia, pentru a permite accesul facil din toate partile

– Fara masurarea latimii, s-ar putea sa ramai cu foarte putin spatiu de miscare in jurul cazii, iar aceasta va ocupa mai mult loc decat ai prevazut

– Masurarea inaltimii este foarte importanta, mai ales daca ai o fereastra sau rafturi deasupra zonei unde vrei sa instalezi cada. In plus, daca in casa locuiesc varstnici sau copii, inaltimea cazii va influenta si confortul la intrare si iesire

Asadar, nu face presupuneri ochiometrice! Ia o ruleta, noteaza fiecare masura si, daca ai nevoie de ajutor, cere sfatul unei persoane specializate.

Asigura-te ca sistemul de apa este compatibil cu cada aleasa

In functie de tipul de instalatie, pozitionarea tevilor, debitul de apa si tipul de robinet, fiecare cada are cerinte diferite. Astfel, este necesar sa verifici daca sistemul tau de apa se potriveste cu modelul pe care vrei sa il achizitionezi:

Pozitia scurgerii – Cazile au scurgerile amplasate in diverse locuri, de regula fie pe mijloc, fie la capat. Verifica daca scurgerea cazii se aliniaza cu pozitia scurgerii din baia ta. In caz contrar, o nepotrivire va duce la costuri suplimentare si modificari in instalatie

Tipul robinetului si debitul de apa – Unele cazi de baie au nevoie de un debit mai mare pentru a se umple eficient si de anumite tipuri de robinet. Spre exemplu, daca achizitionezi o cada de dimensiuni mari, vei avea nevoie de un debit de apa mai puternic, astfel incat sa eviti timpul indelungat de umplere. Asadar, verifica daca robinetul si presiunea din locuinta ta sunt suficiente pentru cada aleasa

Racordarea unei baterii pe cada – Nu toate cazile au orificii preexistente pentru montarea bateriilor, iar instalarea ulterioara este dificila si costisitoare. Deci, daca iti doresti o cada cu baterie montata direct pe ea, verifica inainte daca modelul permite acest lucru

Tine cont de greutatea cazii, in special daca ai o structura mai veche sau mai sensibila

Daca locuinta ta are o structura mai veche sau una care poate sa nu sustina greutati mari, ar trebui sa acorzi o atentie deosebita pentru materialele tuturor elementelor din baie, mai ales cazii:

Cladirile vechi – aceste structuri nu sunt intotdeauna proiectate sa suporte greutati in zone specifice, cum ar fi baile. In acest caz, ia in considerare o cada din materiale mai usoare, cum ar fi acrilul sau fibra de sticla. Unele cazi, cum ar fi cele din fonta, sunt considerabil mai grele, iar daca adaugam si greutatea apei si a unei persoane, greutatea va fi cu atat mai mare

Intarirea podelei – Totusi, daca vrei sa instalezi o cada pe colt din fonta sau alte materiale grele, discuta cu un specialist in constructii pentru a evalua daca podeaua ta are nevoie de intarire suplimentara, ca sa nu intampini deformari in timp. Tine cont ca acest lucru va duce la costuri aditionale