Ședințele de licitație se organizează până la epuizarea stocului, după următorul program:

• În fiecare zi de marți:

ora 10:00 pentru bunuri, altele decât țeava recuperată aflată în magazii și țeava îngropată;

ora 11:00 pentru țeava recuperată aflată în magazii.

• În fiecare zi de joi, ora 10:00, pentru țeava îngropată, până la epuizarea stocului.

Pentru țeava recuperată aflată în magazii și pentru bunurile, altele decât țeava îngropată, garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul optează să liciteze, iar taxa de participare la licitație este de 50 lei.

Pentru țeava îngropată, garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea acesteia, taxa de participare la licitație este de 100 lei, iar taxa de vizitare este în cuantum de 600 lei.

Taxa de vizitare și taxa de participare sunt nerambursabile.

Garanția de participare se restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile de participare la licitație, precum și celor care nu au adjudecat bunurile licitate.

Taxa de participare, taxa de vizitare și garanția de participare se achită până la data licitației prin virament în contul deschis la BCR Ploiești, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001, ori numerar la casieria societății, situată la Dispeceratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești.

Pentru informații privind condițiile de participare la licitație, modelul de contract și lista bunurilor care fac obiectul licitației, accesați pagina www.conpet.ro, secțiunea „Noutăți / Licitații vânzare bunuri de interes general”.

Data-limită până la care se poate depune documentația de participare la licitație este ziua anterioară licitației, ora 10:00, la adresa valorificare.bunuri@conpet.ro.

Licitațiile vor avea loc în zilele mai sus menționate, la sediul administrativ nr. 1, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8, Ploiești.