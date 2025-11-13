Anunț de licitație

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România, cod poștal 130051, telefon (0245) 631.582, fax (0245) 210.509, e-mail: sptadmin@spitaldb.ro, CIF 4206845. Persoană de contact: Ec. Negrilă Zenaida Andreea.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: suprafața de teren de 4 mp, situată în locația exterioară a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște din comuna Moroeni, județul Dâmbovița - fostul Sanatoriul TBC, în C1-Clădire Sanatoriu, terasă, etaj 4, CF nr. 78812 Moroeni, nr. cad. 78812-C1, aparținând domeniului public al Județului Dâmbovița și aflată în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, în vederea amplasării unei stații locale de radiodifuziune sonoră. Închirierea se face conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și potrivit Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 315 din 26.08.2025.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, printr-o solicitare scrisă, de la Serviciul Juridic, Evidență și Administrare Patrimoniu din cadrul autorității contractante.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Juridic, Evidență și Administrare Patrimoniu, adresa: str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, telefon: (0245) 631.582 int. 1824, centrală fax: (0245) 210.509. Persoană de contact: Ec. Negrilă Zenaida Andreea.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 de lei și se achită prin una dintre următoarele variante: numerar la casieria autorității contractante sau virament în contul RO79TREZ27121F335000XXXX deschis la Trezoreria Târgoviște, CIF 4206845.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 26.11.2025, ora 16:00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.12.2025, ora 16:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România, cod poștal 130051, Pavilion administrativ - Secretariat, respectiv luni – joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 10.12.2025, ora 10:00, la sediul autorității contractante: Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România, Pavilion administrativ - biroul Serviciului Juridic, Evidență și Administrare Patrimoniu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița, adresa: Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, str. Calea, Bucureşti, nr. 3, telefon: 0245/612344 – centrală, fax: 0245/216622 – registratură, email:tr-dambovita-arh@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11/11/2025