ANUNȚ DE VÂNZARE NR. 23432/19.09.2025

A V I Z A T

COMISIA DE LICITAȚIE, constituită conform deciziei nr. 1620/19.09.2025:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu nr. 48, cod fiscal 4206845, având contul RO45TREZ2715006XXX005629 deschis la Trezoreria Târgoviște, telefon (0245) 631.582, fax: (0245) 210.509, e-mail: sptadmin@spitaldb.ro, www.spitaldb.ro, organizează:

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor bunuri constând în mijloace fixe aparținând Spitalului Județean de Urgență Târgoviște ca urmare a scoaterii lor din funcțiune

Licitația se organizează la pachet constând în:

Nr. crt. Denumire activ din cadrul pachetului Nr. inventar Cant. U.M. Valoare de piață (lei) fără TVA 1 *ARAGAZ CU 6 OCHIURI, MAXI CUPTOR 64000950 1 buc 1.105,88 2 *ARAGAZ CU 6 OCHIURI, MAXI CUPTOR 64000951 1 buc 1.105,88 *Grad de uzură foarte ridicat, depășite moral. Necesită înlocuire termocuple și flăcări pilot, reparații cuptoare. 3 **GRIL SIMPLU STRIAT PE GAZ 64000946 1 buc 745,38 4 **PLITĂ PE GAZ 2 OCHIURI, CUPTOR, DULAP NEUTRU 64000945 1 buc 705,04 **Grad de uzură foarte ridicat, depășite moral. Necesită înlocuire termocuple și flăcări pilot. 5 ***PLITĂ PE GAZ TPG900 64000944 1 buc 658,82 ***Grad de uzură foarte ridicat, depășite moral. Necesită înlocuire robinet de gaz, termocuplă și flăcără pilot. 6 TOTAL GENERAL 4.321,01

PREŢUL MINIM DE PORNIRE AL LICITAŢIEI: 4.321,01 lei.

Acestea reprezintă bunuri scoase din funcţiune, nedezmembrate, aflate în stare de funcţionare, de natura activelor fixe reprezentând echipamente din bucătăria spitalului utilizate pentru prepararea hranei pacienților, cu durata normală de funcțiune consumată, uzate fizic și moral sau defecte, ori înlocuite prin achiziționarea de bunuri noi, repunerea lor în funcțiune nefiind justificată din punct de vedere al costurilor, care nu pot fi valorificate sau utilizate altfel, aflate în proprietatea vânzătorului.

Bunurile sunt depozitate și pot fi vizualizate de către ofertanții interesați să participe la licitația publică deschisă cu strigare, pe bază de cerere în locația exterioară din localitatea Voinești, județ Dâmbovița - Compartiment boli cronice (medicină internă);

LOCUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România, Cod postal 130051, la secretariat, luni – joi între orele 730-1600, vineri între orele 730-1330.

DATA-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR: 09.10.2025, ora 1600.

LICITAȚIA va avea loc la sediul organizatorului licitației: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România, în biroul Serviciului Juridic, Evidență și Administrare Patrimoniu, în data de 10.10.2025, ora 1000.

PASUL/PRAGUL DE STRIGARE este de 200 LEI/PACHET.

În caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor repeta în condițiile prevăzute de Anexa nr. 2 la H.G. nr. 841/1995, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează

repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 5 zile de la data precedentei, respectiv în data de 17.10.2025, ora 10 00 , iar preţul iniţial al pachetului va fi diminuat cu 5%, noul preț minim de pornire al licitației fiind de 4.104,95 lei . Data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitație în acest caz fiind 16.10.2025, ora 16 00 .

iar preţul iniţial al pachetului va fi diminuat cu . Data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitație în acest caz fiind . în cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie şi nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua după cel puţin 5 zile, respectiv în data de 24.10.2025, ora 1000, iar preţurile vor fi diminuate cu 10% faţă de prima licitaţie, noul preț minim de pornire al licitației fiind de 3.888,90 lei. Data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitație în acest caz fiind 23.10.2025, ora 1600

În cazul repetării licitației, documentele menționate la pct. 9.1 lit. A și B din documentația de atribuire, își mențin aplicabilitatea, dacă la data susținerii ședinței licitației publice cu strigare se află în termenul de valabilitate, cu excepția formularelor 1-5 supuse actualizării.

Restul prevederilor prezentei documentații își mențin aplicabilitatea în cazul derulării etapelor procedurale de repetare a licitației.

COTA DE CHELTUIELI DE PARTICIPARE:

taxa de participare - 100 lei garanția de participare - 200 lei taxa reprezentând intrarea în posesia caietului de sarcini - 50 lei

Cotele de cheltuieli prevăzute la pot fi achitate în numerar la casieria spitalului sau:

pentru pct. 1 și 3 : prin virament în contul RO79TREZ27121F335000XXXX deschis la Trezoreria Târgoviște, CIF 4206845.

: prin în contul RO79TREZ27121F335000XXXX deschis la Trezoreria Târgoviște, CIF 4206845. pentru pct. 2: prin virament în contul RO45TREZ2715006XXX005629 deschis la Trezoreria Târgoviște, CIF 4206845;

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE ȘI DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI sunt prevăzute în caietul de sarcini ce poate fi achiziționat de la sediul spitalului: Serviciul Juridic, Evidență și Administrare Patrimoniu, începând cu data publicării prezentului anunț, luni – joi între orele 730-1600, vineri între orele 730-1330, cu condiția achitării taxei reprezentând intrarea în posesia acestuia.

Punct de contact: Serviciul Juridic, Evidență și Administrare Patrimoniu Telefon: (0245) 631.582 int. 1824

Pregătirea, încărcarea și transportul bunurilor sunt în sarcina și responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului în favoarea căruia se va adjudeca licitația.