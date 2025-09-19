Anunț ziar

x close
19 Sep 2025
SC COMVEX SA anunță publicarea invitației de participare la procedura de achiziție lucrări de instalații electrice și automatizare în cadrul proiectului „Sporirea capacitații de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare in capătul de Est al Terminalului de cereale la Dana 80 din Portul Constanta Nord, Cod SMIS: 327807”

Obiectul achiziției este reprezentat de realizarea de instalații electrice și automatizare necesare operaționalizării extinderii spațiului de depozitare cereale la Terminalul de cereale de la Dana 80 – Port Constanța Nord.

Contractul are o valoare estimată de 21.622.355,49 lei fără TVA și va fi implementat la sediul SC COMVEX SA Incinta Port, Dana 80-84, Cod poștal: 900900, jud. Constanța, România.

Ofertele se pot depune până la data de 30.09.2025 ora 12:00 la adresa menționată mai sus. Mai multe informații pot fi obținute la adresa https://beneficiar.fonduri-ue.ro/  și www.comvex.ro și la tel. 0722 215 892 sau e-mail: extindere.tc2@comvex.ro cu mențiunea în titlu: „instalații electrice”, persoana de contact: dl. Djordje KRKLJUS.

 

