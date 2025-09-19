Anunț ziar

Obiectul achiziției este reprezentat de realizarea de instalații electrice și automatizare necesare operaționalizării extinderii spațiului de depozitare cereale la Terminalul de cereale de la Dana 80 – Port Constanța Nord.

Contractul are o valoare estimată de 21.622.355,49 lei fără TVA și va fi implementat la sediul SC COMVEX SA Incinta Port, Dana 80-84, Cod poștal: 900900, jud. Constanța, România.

Ofertele se pot depune până la data de 30.09.2025 ora 12:00 la adresa menționată mai sus. Mai multe informații pot fi obținute la adresa https://beneficiar.fonduri-ue.ro/ și www.comvex.ro și la tel. 0722 215 892 sau e-mail: extindere.tc2@comvex.ro cu mențiunea în titlu: „instalații electrice”, persoana de contact: dl. Djordje KRKLJUS.