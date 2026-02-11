Apartamente de vânzare în Spania: ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Căutările pentru apartamente de vânzare Spania cresc constant, însă decizia de cumpărare nu ar trebui luată doar pe baza prețului sau a pozelor atractive. Piața spaniolă oferă multe oportunități, dar și particularități pe care orice cumpărător informat trebuie să le cunoască înainte de semnarea unui contract.

Piața este mare, dar diferențele dintre zone sunt semnificative

Spania nu este o piață uniformă. Prețurile, cererea și regulile pot varia considerabil de la o regiune la alta. De exemplu:

zonele de coastă au o cerere ridicată pentru apartamente noi, cu prețuri medii între 130.000 și 250.000 € ;

; orașele mari atrag mai ales cumpărători pentru locuire permanentă;

zonele turistice pot avea fluctuații sezoniere de cerere și preț.



Alegerea locației trebuie făcută în funcție de scop: locuire, vacanță sau investiție.

Piața primară vs. piața secundară

Un aspect esențial este diferența dintre apartamentele noi și cele deja construite:

apartamentele noi includ, de regulă, garanții legale și standarde moderne de construcție;

proprietățile din piața secundară pot necesita renovări suplimentare de 10–20% din bugetul inițial.



Din punct de vedere al costurilor, achizițiile de locuințe noi implică cheltuieli totale de aproximativ 13%, în timp ce pe piața secundară acestea pot ajunge la 15–16% din prețul de achiziție.

Ce trebuie verificat înainte de semnare

Înainte de a cumpăra un apartament în Spania, este important să fie analizate câteva elemente-cheie:

situația juridică a proprietății și lipsa datoriilor;

termenul real de predare pentru proiectele în construcție;

costurile lunare de întreținere, care pot varia între 50 și 150 € ;

; regimul comunității de proprietari și regulile interne.



Un control atent poate preveni întârzieri, costuri neprevăzute sau probleme administrative.

Finanțare și plăți: ce este diferit față de România

Băncile spaniole pot oferi credite ipotecare și cumpărătorilor nerezidenți, de obicei până la 60–70% din valoarea proprietății. Avansul necesar este, în medie, de 30–40%, iar dobânzile sunt competitive la nivel european.

Pentru achizițiile din faza de construcție, plățile sunt eșalonate, ceea ce permite o planificare financiară mai flexibilă.

Exemple de bugete realiste

Pentru a avea așteptări corecte:

150.000 € : apartament nou, 1 dormitor, zonă bună, facilități comune;

: apartament nou, 1 dormitor, zonă bună, facilități comune; 180.000–220.000 € : 2 dormitoare, terasă, complex modern;

: 2 dormitoare, terasă, complex modern; peste 250.000 €: locații premium, apropiere de plajă sau vedere deschisă.



Aceste intervale ajută cumpărătorii să-și calibreze corect căutările și să evite pierderea timpului.

Greșeli frecvente ale cumpărătorilor străini

Printre cele mai comune erori se numără:

alegerea exclusiv pe baza prețului;

ignorarea costurilor anuale;

lipsa unei strategii clare (investiție vs. uz personal).



O abordare structurată reduce riscurile și crește șansele unei achiziții reușite.

O platformă care simplifică achiziția de proprietăți în Spania

WTG Spain este un portal de proprietăți care oferă servicii personalizate în sprijinul achiziției de imobiliare în Spania. Platforma funcționează ca o bază cu una dintre cele mai mari selecții de proprietăți din piața primară, ajutând cumpărătorii să compare, să înțeleagă și să aleagă informat.

Achiziția unui apartament în Spania poate fi o decizie excelentă, dacă este făcută corect. Informația clară, analiza atentă și o abordare structurată sunt elementele care fac diferența. Documentează-te temeinic și explorează opțiunile disponibile pentru a transforma cumpărarea într-o experiență sigură și eficientă.