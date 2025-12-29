Brașovul, primul oraș mare din România care a anunțat că nu va avea artificii în noaptea de Revelion

În fiecare an, în perioada sărbătorilor de iarnă, animalele - fie ele de companie sau sălbatice, din interiorul sau din apropierea orașului - sunt traumatizate de zgomotul produs de artificii. Nu de puține ori, în cazul animalelor de companie, mai ales câini și pisici, stăpânii acestor animale se confruntă cu situații în care acestea fug, de frică, din lesă sau din curtea proprietarilor.

Pentru a preveni aceste situații, primarul George Scripcaru a luat decizia ca, începând din acest an, primăria să nu mai organizeze focuri de artificii în Piața Sfatului și să le înlocuiască cu jocuri de lasere. Totodată, acesta a făcut un apel la brașoveni să evite achiziționarea acestor materiale pirotehnice, care, pe lângă poluarea fonică, poluează și mediul prin substanțele chimice eliberate în atmosferă în momentul exploziei.

„Toți iubim animalele de companie, fie că avem un cățel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârșit de an este pentru aceste animale un adevărat coșmar, în special în noaptea de revelion, când zeci și sute de artificii explodează în tot orașul. Noi, cei care avem un animal acasă, știm că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă și să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineața noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor. Pentru a-i proteja pe prietenii noștri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piața Sfatului. Sper ca exemplu nostru să fie luat de tot mai mulți brașoveni, iar noaptea dintre ani să fie un prilej de bucurie nu numai pentru noi, cât și pentru animalele noastre de companie”, a precizat primarul George Scripcaru.

Studiile arată că artificiile provoacă efecte negative serioase asupra animalelor de companie și sălbatice, inclusiv stres sever, panică, pierderea auzului, răniri și chiar moarte. Zgomotele puternice și luminile intermitente le pot face să fugă, să se piardă sau să se accidenteze, în timp ce substanțele chimice din artificii poluează mediul.

Efectele pe care artificiile le au asupra animalelor de companie și sălbatice sunt următoarele:

• Frică și stres: zgomotele bruște și luminile puternice declanșează frică și stres la animale, al căror auz este mult mai sensibil decât al oamenilor;

• Fugă și rătăcire: animalele speriate pot fugi de acasă, riscând să se piardă sau să ajungă să fie rănite de mașini;

• Traume psihologice: animalele pot dezvolta traume psihologice, inclusiv pierderea auzului.

• Daune fizice: pot suferi arsuri, răni sau pot muri din cauza șocului.

În plus, artificiile creează probleme de mediu: substanțele chimice folosite poluează aerul și apa, afectând întregul ecosistem.