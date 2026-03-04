Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic

Potrivit reprezentanților Guvernului de la Chișinău, este vorba de o măsură preventivă, luată pentru a proteja securitatea energetică a țării și pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu produse petroliere pentru cetățeni și economie.

Principalele măsuri prevăzute de starea de alertă:

-introducerea unor condiționalități temporare privind exportul de produse petroliere, care vor fi aplicate dacă stocurile scad sub pragurile de siguranță

-prioritizarea consumul intern de energie electrică în orele de vârf, pentru a proteja stabilitatea sistemului energetic

-completarea rezervelor de stat.

„Starea de alertă este un regim mai puțin strict decât starea de urgență și este activată pentru a preveni orice risc de perturbare a alimentării cu produse petroliere și energie electrică”, transmite Guvernul.

Potrivit acestuia, alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru următoarele 30 de zile sunt garantate pentru consum.

(sursa: Mediafax)