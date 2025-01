Când revine Champions League? Program, clasament și top meciuri în prima rundă din 2025

Champions League ne-a oferit numeroase surprize până acum, iar echipe precum Bayer Leverkusen, Aston Villa, Brest și Lille sunt în top 8, adică pe pozițiile care duc direct în optimile de finală. În schimb, Real Madrid, Manchester City și PSG tremură pentru calificarea directă. Ba chiar au șanse destul de mici, ținând cont de diferența până la locurile fruntașe.

Real Madrid este la 4 puncte în spatele locului 8, Manchester City la 5, iar PSG la 6. În aceste condiții, nu ar fi surprinzător să vedem aceste echipe în play-off-ul pentru optimile Champions League. Conform formatului competițional, ocupantele locurilor 9-24 joacă baraj, iar cele de pe locurile 25-36 sunt eliminate.

Programul meciurilor din această etapă:

Marți, 21 ianuarie:

19:45: Atalanta - Sturm Graz

19:45: Monaco - Aston Villa

22:00: Atletico Madrid - Leverkusen

22:00: Benfica - Barcelona

22:00: Bologna - Dortmund

22:00: Club Brugge - Juventus

22:00: Liverpool - Lille

22:00: Slovan Bratislava - Stuttgart

22:00: Steaua Roșie Belgrad - PSV

Miercuri, 22 ianuarie:

19:45: RB Leipzig - Sporting

19:45: Șahtior - Brest

22:00: AC Milan - Girona

22:00: Arsenal - Dinamo Zagreb

22:00: Celtic - Young Boys

22:00: Feyenoord - Bayern

22:00: PSG - Manchester City

22:00: Real Madrid - Salzburg

22:00: Sparta Praga - Inter

PSG - Manchester City, un meci de totul sau nimic

Ambele echipe sunt obligate să câștige în această partidă. Egalul nu ajută pe nimeni, iar un eșec ar fi echivalent cu un rezultat foarte modest. Manchester City a avut o serie slabă în ultima perioadă, iar meciul cu PSG reprezintă momentul ideal să arate că a trecut peste.

Manchester City are nu mai puțin de 4 victorii în ultimele 5 dueluri cu PSG, însă confruntarea de miercuri se anunță una destul de echilibrată, fiind greu de anticipat un pronostic la pariuri sportive. City are cota 2.75 să se impună, francezii au 2.45 la victorie, iar egalul are 3.60.

https://www.youtube.com/watch?v=KGQ_k8YBiOA

Real Madrid nu-și permite alt pas greșit

Real Madrid are emoții mari privind calificarea directă în optimi. Adversara îi va fi Salzburg, o echipă care nu a avut evoluții grozave în acest sezon de Champions League, astfel că se anunță victimă sigură pe Santiago Bernabeu. Madrilenii au cota 1.09 să câștige, egalul are cota 9.75, iar victoria austriecilor are 35.00. Cele două echipe s-au mai întâlnit o singură dată, într-un amical din 2019, pe care spaniolii l-au câștigat cu 1-0.

Liverpool - Lille, duel pentru pozițiile fruntașe

Lille este una dintre revelațiile acestui sezon de Champions League, dar va putea rezista în fața lui Liverpool? "Cormoranii" au câștigat toate cele 6 meciuri de până acum din Champions League și au un parcurs excelent. În schimb, Lille a produs câteva surprize plăcute. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit de mult. În 2010, Liverpool a câștigat ambele dueluri cu Lille din Europa League. La pariuri, "cormoranii" au cota 1.30 să câștige, egalul are 5.70, iar succesul francezilor are 9.50.

Clasament Champions League: