Care sunt cele mai populare modele adventure în 2026, potrivite pentru touring și off-road? 6 variante de TOP

Modelele pregătite pentru 2026 aduc evoluții clare în ceea ce privește performanța motoarelor, comportamentul suspensiilor, ergonomia și sistemele electronice, devenind mai accesibile și mai bine echilibrate ca niciodată. În continuare, analizăm și comparăm șase dintre cele mai interesante motociclete touring disponibile pe Nordicamoto.ro, urmărind criterii esențiale precum motorul, greutatea, ergonomia, controlul, suspensia și sistemele de asistență, pentru a te ajuta să alegi modelul potrivit stilului tău de aventură.

1.Motocicleta KTM 390 ADVENTURE R '26

Sursa foto: Nordicamoto.ro

Motocicletă adventure gândită pentru riderii care își doresc un model ușor, echilibrat și ușor de stăpânit. Potrivită pentru ture mixte asfalt-drumuri neamenajate, explorare și utilizare zilnică.

Motorizare și comportament dinamic

Motor monocilindru, 4 timpi, cu o capacitate de 398,7 cm³

Putere maximă declarată de 44 CP

Cutie de viteze cu 6 rapoarte

Setare orientată spre reacții rapide și control bun la viteze mici și medii

Mai ușor de gestionat în off-road ușor și pe drumuri înguste, fără a deveni incomodă pe asfalt

Manevrabilitate și poziție de pilotaj

Greutate de 165 kg, avantajoasă pentru control în teren tehnic sau la manevre lente

Înălțimea șeii de 870 mm oferă o poziție tipică adventure, cu vizibilitate și control bune

Necesită o perioadă scurtă de acomodare pentru riderii mai scunzi, dar oferă avantaj clar la trecerea obstacolelor

Suspensie, frâne și aptitudini off-road

Gardă la sol generoasă de 272 mm, utilă pe drumuri cu denivelări, pietre sau șleauri

Suspensie WP APEX, cu furcă WP APEX 43 pe față

Amortizor spate WP APEX Split Piston, setat pentru absorbție eficientă pe suprafețe variate

Frână față cu disc de 320 mm și etrier radial ByBre cu 2 pistoane

Frână spate cu disc de 240 mm și etrier ByBre cu 1 piston

Electronică și sisteme de suport la rulare

Echipare cu sisteme electronice moderne pentru siguranță și control

Moduri de rulare selectabile: Street, Off-road și Rain

Ajustarea automată a răspunsului accelerației, ABS-ului și controlului tracțiunii în funcție de modul ales

Posibilitatea dezactivării complete a controlului tracțiunii în modul Off-road pentru libertate maximă în teren

Autonomie și utilizare pe distanțe lungi

Rezervor de combustibil cu capacitate de 14 litri

Consum mediu declarat de 3,4 L/100 km

Autonomie estimată de până la aproximativ 400 km în condiții ideale

Omologare Euro 5+ și emisii CO₂ declarate de 79 g/km

Detalii suplimentare utile

Model omologat pentru drumurile publice

Încadrare în categoria Touring / Travel

Pornire electrică

Răcire cu lichid



2.Motocicleta KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO '26

Sursa foto: Nordicamoto.ro

Motocicletă adventure concepută pentru riderii care caută performanță ridicată și tehnologie avansată. Potrivită pentru motocicliști cu experiență, interesați de ture lungi pe asfalt și drumuri rapide.

O alegere solidă pentru cei care vor asistență electronică inteligentă în orice tip de deplasare

Motorizare și livrarea puterii

Motor V-Twin cu doi cilindri dispuși la 75°, capacitate de 1350 cm³

Sistem de răcire cu lichid și injecție electronică modernă

Cuplu maxim de 145 Nm, potrivit pentru accelerații rapide și rulare stabilă la viteze mari

Transmisie cu 6 trepte, calibrată pentru echilibru între performanță și eficiență

Comportament elastic al motorului, util atât pe autostradă, cât și pe drumuri montane

Stabilitate, poziție de pilotaj și manevrabilitate

Greutate la gol de 227 kg, specifică segmentului adventure de cilindree mare

Distribuție echilibrată a maselor pentru stabilitate bună la rulare constantă

Șa reglabilă între 847 mm și 867 mm, adaptabilă pentru rideri de diferite înălțimi

Gardă la sol de 223 mm, suficientă pentru drumuri neamenajate ușoare

Suspensie inteligentă și comportament pe teren variat

Suspensie semi-activă WP SAT pe față și pe spate

Reglaje automate în funcție de stilul de condus și condițiile de drum

Confort îmbunătățit pe asfalt denivelat și control bun la viteze diferite

Capabilă să gestioneze macadam și drumuri neamenajate moderate

Electronică avansată și sisteme de asistență

Display TFT tactil de 8 inch, cu vizibilitate bună și interfață intuitivă

Moduri de rulare multiple, adaptate diferitelor scenarii de condus

Control al tracțiunii și sisteme electronice de siguranță avansate

Cruise control cu radar adaptiv pentru confort sporit la drum lung

Gestionare electronică avansată a suspensiei, rar întâlnită chiar și în zona premium adventure

Autonomie și capacitate de touring

Rezervor de combustibil cu volum de 23 litri

Consum mediu estimat la aproximativ 5,9 L/100 km

Autonomie potrivită pentru etape lungi fără opriri dese

Omologare Euro 5+, conformă cu cerințele actuale de emisii

Detalii suplimentare utile

Ergonomie ajustabilă la nivel de ghidon, manete de frână și ambreiaj

Configurație gândită pentru confort personalizat pe distanțe mari

Motocicletă orientată spre experiențe touring premium, cu accent pe tehnologie și rafinament

3.Motocicleta KTM 890 ADVENTURE R '25

Sursa foto: Nordicamoto.ro

Motocicletă adventure dedicată celor care vor performanță echilibrată pe asfalt și off-road tehnic. Potrivită pentru rideri cu experiență, interesați de explorare și trasee variate. Alternativă mai agilă la modelele adventure mari, fără compromis major la performanță

Motorizare și caracter dinamic

Motor cu doi cilindri în linie, configurație parallel-twin

Capacitate cilindrică de 889 cm³

Putere maximă de aproximativ 103 CP și cuplu de 100 Nm

Sistem Bosch cu accelerație electronică ride-by-wire pentru control precis și livrare eficientă a puterii

Comportament echilibrat atât cu bagaje, cât și în rulare solo

Greutate, poziție de condus și control

Greutate la gol de aproximativ 200 kg, foarte bună pentru segmentul ADV cu orientare off-road

Greutate în stare de funcționare de circa 220 kg

Șa poziționată la 880 mm, oferind o postură înaltă, tipică motocicletelor orientate spre teren accidentat

Vizibilitate bună și control sporit în secțiuni tehnice

Necesită adaptare pentru riderii mai scunzi, dar aduce beneficii clare în off-road

Suspensie, roți și aptitudini în teren

Furcă față WP XPLOR USD de 48 mm

Amortizor spate WP XPLOR PDS

Cursă a suspensiei de 240 mm față și spate

Capacitate excelentă de absorbție a denivelărilor și tranzițiilor dure

Gardă la sol de aproximativ 263 mm

Roată față de 21 inch și roată spate de 18 inch, ideale pentru tracțiune și stabilitate off-road

Electronică și sisteme de siguranță

Sistem ABS cu funcție de cornering

Control al tracțiunii MTC asistat de senzor 6D

Moduri de rulare pentru adaptarea motocicletei la diferite tipuri de teren

Display TFT color pentru informații clare și acces la setările electronice

Autonomie și capacitate de touring

Rezervor de combustibil de 20 litri

Consum mediu estimat la aproximativ 4,4 L/100 km

Autonomie de peste 400 km în utilizare mixtă

Potrivită pentru ture lungi și explorări îndepărtate fără opriri frecvente

Detalii suplimentare utile

Cadru realizat din oțel crom-molybdem

Motor utilizat ca element portant al structurii

Rigiditate bună fără penalizare majoră la greutate

Configurație gândită pentru aventuri reale, dincolo de asfalt

Un model ADV versatil, dedicat riderilor care caută libertate totală de explorare

4.Motocicleta KTM 1390 SUPER ADVENTURE S '26

Motocicletă adventure de cilindree mare, destinată riderilor care caută performanță ridicată pe asfalt. Recomandată motocicliștilor cu experiență sau pasionaților de touring sportiv. Oferă libertatea de a aborda ocazional drumuri neamenajate, fără a ieși din zona de confort

Motorizare și livrare a puterii

Motor V-Twin cu doi cilindri, 4 timpi, unghi de 75°

Capacitate cilindrică de 1350 cm³

Sistem de răcire cu lichid și injecție electronică modernă

Putere și cuplu ridicate pentru accelerații rapide și rulare constantă la viteze mari

Cutie de viteze manuală cu 6 rapoarte, calibrată pentru fluiditate și reacție promptă

Stabilitate, ergonomie și senzația la rulare

Greutate la gol de 227 kg, specifică segmentului adventure premium

Comportament stabil la viteze de croazieră și cu bagaje încărcate

Șa reglabilă pe două niveluri, între 847 mm și 867 mm

Poziție de condus înaltă, cu vizibilitate bună și control sigur

Gardă la sol de 223 mm, suficientă pentru macadam și drumuri neamenajate ușoare

Suspensie adaptivă și comportament pe drumuri variate

Suspensie semi-activă WP SAT, atât pe față cât și pe spate

Reglaj automat în funcție de stilul de pilotaj și condițiile de drum

Cursă a suspensiei de 220 mm pe ambele roți

Rulare confortabilă pe asfalt denivelat și stabilitate bună în viraje rapide

Electronică și sisteme de suport pentru rider

Pachet complet de sisteme electronice de siguranță

ABS cu funcție de cornering

Control al tracțiunii și moduri de rulare multiple

Sistem de injecție inteligent pentru răspuns precis al accelerației

Pornire keyless cu protecție Anti Relay Attack (ARA)

Autonomie și capabilități pentru touring

Rezervor de combustibil de 23 litri

Consum mediu estimat la aproximativ 5,9 L/100 km

Autonomie confortabilă pentru ture lungi fără alimentări frecvente

Omologare Euro 5+

Emisii CO₂ declarate de 139,5 g/km

Detalii suplimentare utile

Configurație orientată spre touring sportiv

Confort ridicat pe distanțe mari

Tehnologie modernă integrată în experiența de condus

5.Motocicleta CFMOTO 450MT '25

Motocicletă adventure touring din clasa medie, orientată spre confort și versatilitate, potrivită pentru riderii care își doresc călătorii lungi, cu trasee mixte asfalt-macadam. O alegere bună pentru cei care caută echilibru între performanță, ergonomie și dotări moderne.

Motorizare și comportament rutier

Motor cu doi cilindri în paralel, configurație DOHC

Capacitate de aproximativ 799 cm³

Putere maximă declarată de aproximativ 95 CP

Livrare echilibrată a puterii, potrivită atât pentru rulare constantă pe asfalt, cât și pentru porțiuni off-road ușoare

Sistem de injecție electronică și accelerație ride-by-wire pentru control precis

Răspuns adaptabil în funcție de modul de rulare selectat

Manevrabilitate, poziție de pilotaj și control

Greutate la gol de aproximativ 231 kg, fără portbagaje

Șa poziționată la 825 mm, accesibilă pentru o gamă largă de rideri

Poziție de pilotaj confortabilă pentru ture lungi

Geometrie echilibrată, orientată atât spre manevrabilitate pe asfalt, cât și spre stabilitate la drum întins

Suspensie și utilizare în afara asfaltului

Furcă față inversată KYB, complet ajustabilă

Cursă a suspensiei față de aproximativ 160 mm

Amortizor spate KYB cu cursă de aproximativ 150 mm

Capacitate bună de absorbție a denivelărilor pe drumuri variate

Gardă la sol de 190 mm

Potrivită pentru macadam și drumuri neamenajate moderate

Electronică și sisteme de siguranță

Display TFT generos de 8 inch, cu informații clare și configurabile

Moduri de rulare precum Sport și Rain

Control al tracțiunii calibrat pentru stabilitate sporită

Sistem ABS cu funcție de cornering pentru siguranță în viraje

Echipare suplimentară cu radar spate RDS

Anvelope Michelin incluse din fabrică

Autonomie și confort în ture lungi

Rezervor de combustibil cu capacitate de 19 litri

Autonomie potrivită pentru etape lungi fără opriri dese

Cruise control standard pentru menținerea unei viteze constante

Potrivită pentru touring, vacanțe pe două roți și trasee mixte

Detalii suplimentare utile

Echipare Explore Edition cu soluții dedicate pentru călătorii

Portbagaje din aluminiu și top case

Capacitate totală de depozitare de peste 63 litri

Jante din aluminiu



6.Motocicleta CFMOTO 800MT Explore Edition '25

Motocicletă adventure touring din segmentul mediu, orientată spre echilibru între confort și performanță, recomandată riderilor care își doresc călătorii lungi, cu trasee variate. Gândită pentru cei care nu vor să renunțe la tehnologie modernă și ergonomie în ture de durată

Motorizare și comportament pe drum

Motor cu doi cilindri în paralel, configurație DOHC

Capacitate cilindrică de aproximativ 799 cm³

Putere maximă declarată de circa 95 CP

Livrare echilibrată a puterii, potrivită pentru depășiri sigure și rulare constantă

Cuplu suficient pentru utilizare off-road moderată și touring relaxat

Sistem de injecție electronică și accelerație ride-by-wire

Răspuns controlat și adaptabil în funcție de modul de rulare ales

Manevrabilitate, poziție și control

Greutate la gol de aproximativ 231 kg, fără portbagaje

Stabilitate bună în regim de touring, fără a deveni dificil de manevra

Șa poziționată la 825 mm

Poziție de pilotaj confortabilă pentru distanțe lungi

Compromis reușit între accesibilitate și control în teren variat

Geometrie optimizată pentru asfalt, dar stabilă și în ture extinse

Suspensie și utilizare în afara asfaltului

Furcă față inversată KYB, complet ajustabilă

Cursă a suspensiei față de aproximativ 160 mm

Amortizor spate KYB cu cursă de aproximativ 150 mm

Absorbție eficientă a denivelărilor pe asfalt și drumuri mai dure

Gardă la sol de 190 mm

Potrivită pentru trasee off-road moderate și macadam

Electronică și sisteme de siguranță

Display TFT de 8 inch, ușor de citit și configurabil

Moduri de rulare precum Sport și Rain

Adaptarea răspunsului motorului și a sistemelor electronice la condițiile de drum

Control al tracțiunii calibrat pentru stabilitate și siguranță

Sistem ABS cu funcție de cornering

Radar spate RDS inclus în echipare

Anvelope Michelin montate din fabrică

Autonomie și confort la drum lung

Rezervor de combustibil de 19 litri

Autonomie potrivită pentru etape lungi fără alimentări frecvente

Cruise control standard pentru menținerea vitezei constante

Adaptată pentru touring, vacanțe pe două roți și trasee mixte

Detalii suplimentare utile

Versiune Explore Edition cu echipare dedicată călătoriilor

Portbagaje din aluminiu și top case incluse

Capacitate totală de depozitare de peste 63 litri

Sistem de frânare J.Juan

Două discuri față de 320 mm

Disc spate de 260 mm pentru frânare sigură și progresivă

La ce să fii atent când alegi o motocicletă adventure în 2026

Tipul de trasee pe care le vei parcurge cel mai des

Primul lucru pe care ar trebui să îl clarifici este unde vei folosi motocicleta în mod real. Unele modele adventure sunt optimizate pentru asfalt și touring rapid, în timp ce altele sunt gândite pentru drumuri neamenajate și off-road tehnic.

Nivelul tău de experiență și ușurința în control

O motocicletă adventure trebuie să fie adaptată experienței tale ca rider. Modelele mai ușoare și cu motoare de cilindree mică sau medie sunt mai iertătoare și mai ușor de controlat, mai ales la viteze mici sau în off-road. Motocicletele mari, cu multă putere, oferă performanțe excelente la drum lung, dar pot deveni solicitante în teren dificil dacă nu ai suficientă experiență.

Ergonomia și confortul pe distanțe lungi

Pentru turele de o zi întreagă sau călătorii de mai multe zile, poziția de pilotaj este esențială. Înălțimea șeii, forma acesteia, poziția ghidonului și protecția la vânt influențează direct nivelul de oboseală.

Suspensia și comportamentul pe teren variat

Suspensia este unul dintre cele mai importante elemente la o motocicletă adventure. Cursa suspensiei, posibilitățile de reglaj și calitatea componentelor determină cât de bine va face față motocicleta pe drumuri denivelate, macadam sau off-road.

Tehnologia și sistemele de asistență

Modelele adventure moderne vin echipate cu sisteme electronice care cresc siguranța și controlul. ABS-ul cu funcție de cornering, controlul tracțiunii, modurile de rulare sau cruise controlul pot face diferența în condiții dificile sau la drum lung.

Alegerea unei motociclete adventure în 2026 este, mai mult ca oricând, despre a găsi acel echilibru care ți se potrivește: suficientă performanță, confort real la drum lung și tehnologie care să te ajute, nu să te încurce. Indiferent dacă visezi la poteci off-road, trasee mixte sau kilometri întregi de asfalt parcurs în ritm relaxat, oferta actuală de motociclete adventure este suficient de variată încât să existe un model potrivit pentru fiecare stil de aventură.

Pe Nordicamoto.ro găsești nu doar motociclete adventure apreciate, ci și sprijinul necesar pentru a face o alegere informată. Fie că plănuiești o escapadă de weekend, un concediu pe două roți sau o aventură departe de asfalt, începutul este la un pas distanță - iar motocicleta potrivită transformă fiecare drum într-o experiență memorabilă.