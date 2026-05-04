Cat costa epilarea definitiva si cate sedinte ai nevoie: ghid complet pentru 2026

Raspunsul cinstit este ca depinde, dar nu intr-un mod vag. Depinde de zone concrete, de caracteristici clare ale parului si tenului tau si de cat de bine respecti recomandarile clinicii. In acest articol iti explicam exact ce influenteaza pretul si numarul de sedinte, ca sa stii la ce te astepti inainte de prima consultatie.

De ce nu exista un pret standard pentru toti

Epilarea definitiva nu e un serviciu unic, la fel pentru toata lumea. Pretul variaza in functie de mai multi factori care tin de tine ca pacient: zona sau zonele pe care vrei sa le tratezi, densitatea si grosimea firelor de par, culoarea parului si tipul de ten, numarul de sedinte necesare pentru profilul tau si, nu in ultimul rand, echipamentul folosit in clinica.

Un laser eficient, operat de personal calificat, intr-o clinica cu protocoale clare, va costa mai mult decat un aparat de generatie mai veche intr-un salon fara specializare. Diferenta nu e de imagine, ci de rezultate reale si de siguranta tratamentului.

Cate sedinte sunt necesare si de ce numarul variaza

Laserul actioneaza eficient doar asupra firelor de par aflate in faza activa de crestere, numita faza anagen. Firul de par trece prin trei etape: anagen (crestere activa), catagen (tranzitie) si telogen (odihna). La orice moment, firele de pe o zona a corpului se afla in etape diferite, nu toate in faza activa simultan.

De aceea sunt necesare mai multe sedinte programate la intervale regulate: ca sa prinda fiecare folicul in faza lui de crestere. Pe masura ce sedintele avanseaza, tot mai multi foliculi sunt tratati, densitatea firelor scade vizibil si firele ramase devin mai fine. La finalul unui tratament complet, practic toate ciclurile de crestere au fost acoperite.

Potrivit informatiilor Lovely Skin, un tratament complet implica in medie aproximativ 6 sedinte de epilare, efectuate la un interval de 4-6 saptamani. Numarul poate varia in functie de tipologia firului de par, tipul de piele si fiecare organism in parte. Persoanele cu dereglari hormonale, par deschis la culoare, la pubertate sau de sex masculin pot avea nevoie de mai multe sedinte.

Dupa finalizarea tratamentului, se recomanda sedinte de intretinere la intervale de 3-6-12 luni, pentru a elimina firele noi aparute. Organismul poate produce foliculi noi pe parcursul vietii, in special ca urmare a schimbarilor hormonale, asa ca intretinerea periodica mentine rezultatele pe termen nelimitat.

Pretul pe zona: ce influenteaza costul fiecarei sedinte

In general, pretul unei sedinte de epilare definitiva creste proportional cu suprafata zonei tratate si cu densitatea firelor. Zonele mici (mustata, perciuni, barbie, axile) sunt mai accesibile ca pret per sedinta. Zonele medii (inghinal, brate, abdomen) se situeaza intr-un interval mediu. Zonele mari (picioare complete, spate, piept) au costul cel mai ridicat per sedinta, insa pe termen lung reprezinta cea mai eficienta investitie, comparativ cu alternativele traditionale de epilat repetat. Din acest motiv, la Lovely Skin au fost create pachete predefinite, ce cuprind tratamente care vizeaza de la 4 pana la 14 zone, la alegere, iar la final, pretul este unul mai avantajos decat in situatia in care ai lua zonele si le-ai trata individual.

Un calcul simplu arata ca epilarea traditionala cu ceara sau aparatul de ras, repetata saptamanal sau la doua saptamani, depaseste rapid costul unui tratament complet de epilare definitiva, mai ales daca incluzi si costurile produselor, timpul investit si disconfortul. Epilarea definitiva este, pe termen lung, si mai ieftina si mai comoda.

Ce se intampla daca nu respecti recomandarile: sedinte in plus, costuri in plus

Acesta este un aspect pe care multe clinici il subliniaza prea putin: numarul de sedinte depinde si de comportamentul tau intre sedinte. Nerespectarea recomandarilor pre si post-sedinta poate reduce eficienta fiecarei sedinte si poate creste numarul total necesar, deci si costul total al tratamentului.

Cateva reguli esentiale inainte de fiecare sedinta la Lovely Skin: zonele trebuie rase cu lama cu 12-24 de ore inainte, nu mai devreme si nu epilate cu ceara sau smulse. Trebuie sa fi trecut minim 3 saptamani de la ultima epilare prin smulgere. In ziua sedintei nu se aplica deodorant, creme sau uleiuri pe zonele tratate si nu se administreaza medicamente, inclusiv vitamine sau antiinflamatoare. Pielea nu trebuie sa fie bronzata sau cu leziuni.

Dupa sedinta, intre tratamente se foloseste doar lama de ras, se evita expunerea la soare minim 7 zile si se aplica crema cu SPF 50. Nu se fac dusuri fierbinti sau sauna in prima zi si se evita abrazivele minim 3 zile. Respectarea acestor reguli nu e birocratie, ci parte din tratament. Ele influenteaza direct cat de bine reactioneaza foliculii si cat de durabile sunt rezultatele.

Exista si contraindicatii: cand nu se poate efectua procedura

Nu toate persoanele pot incepe imediat un tratament de epilare definitiva. Procedura nu se efectueaza in prezenta unor anumite conditii medicale sau circumstante temporare. Printre cele mai frecvente contraindicatii se numara: diabetul necontrolat, tulburarile de coagulare, bolile auto-imune, cancerul, epilepsia, sarcina, menstruatia, tratamentul activ cu antibiotice sau medicamente fotosensibile, pielea bronzata cu leziuni, hipotiroidismul sau hipertiroidismul, acneea activa severa si boli psihice de orice fel.

De aceea, prima vizita la Lovely Skin include completarea unei fise de client, tocmai pentru a verifica daca exista contraindicatii si pentru a adapta tratamentul in siguranta. Daca ai o afectiune medicala sau urmezi un tratament medicamentos care nu se regaseste in lista, specialistul iti va indica pașii corecti, inclusiv eventuale consultatii suplimentare cu medicul tau curant.

Lovely Skin are clinici in Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Arad si Satu Mare. Pachetele si preturile sunt identice la nivel de retea si au fost gandite in maniera de a servi oricare tip de client, pentru ca exista pachete configurabile ce pornesc de la 4 pana la 14 zone la alegere pentru tratament, in functie de necesitate.

Specialistul Lovely Skin evalueaza tipul tau de ten, culoarea si densitatea firelor, verifica eventualele contraindicatii si iti prezinta un plan realist de tratament, cu numarul estimat de sedinte si costul total.

Prima sedinta porneste de la 199 de lei.