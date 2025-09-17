Cât de eficiente sunt anvelopele All Season?

Răspunsul corect este: depinde. De stilul de condus, zona în care locuiești, condițiile meteo și așteptările tale de la o anvelopă.

Ce sunt, de fapt, anvelopele All Season?

Anvelopele All Season combină caracteristicile cauciucurilor de vară cu cele de iarnă. Sunt fabricate dintr-un amestec de cauciuc cu flexibilitate moderată la temperaturi scăzute, dar rezistent și la căldură. Profilul lor este intermediar – cu lamele (pentru tracțiune iarna) și blocuri solide (pentru stabilitate vara).

Marcaje importante:

●M+S (Mud and Snow) – indică utilizarea pe noroi și zăpadă ușoară.



●3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) – simbolul fulgului de nea într-un munte cu 3 vârfuri, atestă testarea conform standardelor europene pentru iarnă.

Avantajele anvelopelor All Season

Pentru mulți șoferi, anvelopele all season sunt alegerea ideală. Iată de ce:

1. Confort și economie

Nu mai trebuie să schimbi anvelopele de două ori pe an, să plătești manopera, să le depozitezi sau să cumperi două seturi complete. Pentru șoferii care circulă în regim normal, economiile sunt semnificative.

2. Performanță echilibrată

În condiții meteo moderate, anvelopele all season oferă tracțiune și stabilitate suficiente. Se comportă bine pe ploaie, carosabil ud sau zăpadă bătătorită (cu limitări, despre care vom vorbi mai jos).

3. Perfecte pentru oraș și utilizare ocazională

Dacă circuli în oraș, parcurgi sub 10.000 km anual și nu pleci des la munte iarna, anvelopele all season pot fi o soluție sigură și eficientă.

Limitările anvelopelor All Season

Așa cum sugerează și numele, sunt anvelope „pentru toate anotimpurile” – dar nu excelează în niciunul.

1. Performanță inferioară pe zăpadă adâncă și gheață

Comparativ cu o anvelopă de iarnă adevărată, All Season-urile au o aderență mai slabă în condiții extreme: zăpadă proaspătă, polei, drumuri necurățate. În aceste condiții, diferența de performanță poate deveni critică la frânare sau în viraje.

2. Uzură mai rapidă în zonele cu temperaturi ridicate

Vara, la drum lung și asfalt încins, cauciucul All Season se încălzește mai repede decât cel din anvelopele dedicate de vară. Asta poate duce la uzură prematură sau la reducerea eficienței la frânare.

3. Nu sunt recomandate pentru șoferii sportivi

Dacă ai un stil de condus dinamic, accelerezi rapid sau frânezi des, anvelopele all season nu oferă precizia și răspunsul unei anvelope specializate.

Sunt conforme cu legea în România?

Da, acestea sunt recunoscute de legislația română (OG nr. 5/2011) ca fiind echivalent cu o anvelopă de iarnă în perioada legală (1 noiembrie – 31 martie), dacă circuli pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Cum alegi o anvelopă All Season de calitate?

Alegerea corectă se face în funcție de:

●Clasa de eficiență la consum și frânare (vezi eticheta UE);



●Testele independente (ADAC, TCS, AutoBild etc.);



●Zonă geografică: Dacă locuiești în sudul țării, All Season e mai justificat decât dacă locuiești în zone montane;



●Număr de kilometri parcurși anual.



Recomandare: optează pentru anvelope testate, cu evaluări bune în special la aderența pe carosabil umed – acolo apar cele mai multe incidente în România.

Comparație: All Season vs. anvelope de vară + iarnă

Când NU sunt recomandate anvelopele All Season?

●Circuli frecvent în zone montane sau pe drumuri necurățate iarna;



●Parcurgi peste 20.000 km anual;



●Vrei performanță maximă indiferent de sezon.

Ce spun testele independente?

În testele ADAC sau AutoBild, anvelopele all season performează bine în clasele compacte și medii.

Cu toate acestea, modelele de ultimă generație s-au apropiat mult de performanțele specializate, iar diferențele sunt tot mai mici pentru șoferii obișnuiți.

Concluzie

Anvelopele All Season sunt o soluție eficientă pentru șoferii care caută echilibru între costuri, confort și performanță decentă. Sunt recomandate în special pentru oraș, șofat ocazional și climat temperat. Nu sunt însă potrivite pentru condiții extreme sau stil de condus agresiv.

Alegerea rămâne a ta – dar cu o informare corectă, poți face o investiție bună pentru tine, pentru siguranță și pentru bugetul tău.



Sursa imagine: anveloperapid.ro