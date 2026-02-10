Ce se întâmplă în organism după o ședință de ozonoterapie

Vorbim despre reacții biochimice, circulatorii și imunitare care încep aproape imediat și continuă ore sau chiar zile după administrare, în funcție de tipul procedurii și de particularitățile fiecărui organism. Dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă după o astfel de intervenție, atunci citește până la final.

Oxigenarea celulară crește vizibil încă din primele ore

Primul mecanism activat ține de modul în care oxigenul este transportat și utilizat la nivel tisular. Ozonul administrat medical determină modificări în membrana eritrocitelor, ceea ce crește flexibilitatea acestora și capacitatea de a elibera oxigen către țesuturi. În termeni fiziologici, crește presiunea parțială a oxigenului în zone în care este deficitară vascularizația, fapt care accelerează metabolismul celular. Poți afla mai multe aici https://www.quantica720.ro/page/ozonoterapie.

Stimularea sistemului imunitar

Deși ozonul este un oxidant puternic, efectul terapeutic apare paradoxal prin activarea sistemelor antioxidante proprii organismului. Expunerea controlată produce un stres oxidativ moderat, suficient cât să stimuleze enzimele antioxidante. Organismul își crește capacitatea de neutralizare a radicalilor liberi, ceea ce duce la reducerea stresului oxidativ pe termen mediu. Efectul devine relevant în patologii inflamatorii, metabolice sau degenerative.

Un alt mecanism observat după ozonoterapie este modularea răspunsului imun. Ozonul stimulează producția de citokine și activează anumite linii de celule imunitare implicate în apărarea antiinfecțioasă și în supravegherea tumorală. În funcție de statusul pacientului, efectul poate fi imunostimulator sau imunomodulator, adică poate crește răspunsul atunci când acesta este scăzut sau îl poate regla când există hiperactivitate inflamatorie. Din acest motiv, terapia este utilizată frecvent în infecții recurente, boli autoimune aflate în monitorizare și programe de susținere imunitară.

Reducerea inflamațiilor

Unul dintre efectele urmărite frecvent este reglarea inflamațiilor. După ozonoterapie se observă scăderea inflamațiilor, ceea ce înseamnă reducerea durerii și a edemului fără a opri procesele de vindecare. În afecțiuni articulare, musculare sau post-traumatice, ameliorarea simptomelor apare de regulă progresiv, după mai multe ședințe, pe măsură ce mediul inflamator local se stabilizează.

Circulația periferică funcționează mai bine

După ozonoterapie, sângele începe să circule mai eficient, mai ales în zonele periferice: mâini, picioare, articulații, țesuturi afectate de traumatisme. Globulele roșii traversează mai ușor vasele mici, ceea ce aduce două mari avantaje, țesuturile primesc mai mulți nutrienți și oxigen, iar reziduurile metabolice sunt eliminate mai rapid. Din aceste motive, ozonoterapia este folosită des în recuperări fizice, în vindecarea rănilor sau în probleme circulatorii.

Detoxifiere

Ficatul și rinichii, principalele organe implicate în eliminarea toxinelor, intră într-un ritm mai alert după ședință. Organismul procesează și elimină mai eficient produșii de degradare metabolică, iar unele persoane observă că le este mai sete sau că urinează mai des în ziua respectivă, semn că eliminarea este mai activă. Hidratarea devine importantă exact pentru a susține acest proces.

Ce poți simți după prima ședință

Reacțiile diferă de la persoană la persoană. Unii simt un plus de energie chiar din aceeași zi, alții observă mai degrabă un somn mai profund în noaptea următoare. Există și situații în care apare o ușoară oboseală sau o durere de cap discretă, de regulă trecătoare, asociată procesului de adaptare al organismului. Aceste manifestări sunt temporare și apar mai ales la începutul curei.

O singură ședință produce schimbări punctuale, dar seriile de 5–10 ședințe aduc efecte mai stabile. Crește rezistența la efort, recuperarea după boală sau traumatisme devine mai rapidă, se răresc inflamațiile recurente, iar nivelul general de energie se stabilizează. Cu alte cuvinte, organismul învață să funcționeze mai eficient folosind mecanismele activate de terapie.

Dacă și tu vrei să te convingi de efectele benefice ale ozonoterapiei, îți poți face o programare astăzi la Quantica 720° din București!