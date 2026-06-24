Colicile la bebeluși: cauze și metode de ameliorare

Această manifestare, cunoscută sub numele de colici, afectează mulți sugari și reprezintă o etapă de tranziție, fiind o reacție naturală a unui organism care învață să se adapteze treptat la lumea exterioară.

Pentru mulți părinți, gestionarea acestor momente devine un exercițiu de răbdare și atenție. Însă, cu cât aceștia devin mai conțienți și ajung să înțeleagă mai bine mecanismele din spatele colicilor, și să aplice tehnici corecte de hrănire, cu atât situația se poate relaxa mai rapid.

Ce sunt colicile și de ce apar?

Din punct de vedere medical, colicile nu reprezintă o afecțiune sau o boală, ci mai degrabă un set de manifestări caracterizate prin plâns intens, agitație și tendința micuțului de a-și strânge piciorușele spre abdomen. Deși cauzele exacte sunt încă intens studiate, specialiștii indică o combinație de factori legați de dezvoltarea timpurie a copilului:

Imaturitatea sistemului digestiv - tubul digestiv al bebelușului este încă în proces de adaptare în prelucrarea laptelui, iar flora intestinală se află în plină formare și stabilizare.

Acumularea de gaze - gazele care se formează în timpul procesului normal de digestie sau aerul acumulat în stomac în timpul suptului pot crea o senzație temporară de presiune și disconfort abdominal.

Suprastimularea - spre seară, un sistem nervos încă fragil poate colecta prea mulți stimuli din mediu (lumină, zgomote, agitație), generând o stare de oboseală acumulată ce se manifestă prin plâns greu de consolat.

Rolul aerului înghițit și importanța poziției de hrănire

Una dintre principalele surse de disconfort abdominal este reprezentată de aerul pe care bebelușul îl înghite în mod involuntar în timpul meselor. Atunci când ritmul de curgere al laptelui este prea rapid sau atașarea la sân ori pe tetină nu este perfect etanșă, bulele de aer ajung în stomac, determinând apariția tensiunii abdominale.

Pentru a reduce această acumulare de aer, ar fi indicat să corectezi poziția în timpul hrănirii. Cum anume?

Menține copilul într-o poziție semi-verticală - indiferent dacă bebelușul este alăptat sau hrănit cu biberonul, capul acestuia ar trebui să fie poziționat întotdeauna mai sus decât stomacul. Această înclinare ajută laptele să se așeze la baza stomacului, permițând aerului să rămână la suprafață și să fie eliminat mai ușor.

Ține copilul să regurgiteze - nu aștepta finalul mesei pentru a ajuta bebelușul să elimine aerul. Întreruperea blândă a hrănirii la jumătatea intervalului și menținerea micuțului în poziție verticală, pe umărul tău, poate preveni acumularea unei cantități mari de gaze.

Alege accesorii speciale anti-colici - în cazul în care, pe lângă alăptarea la sân, îi oferi micuțului și formulă sau dacă acesta este hrănit exclusiv cu biberonul, poți alege accesorii special concepute pentru această fază a colicilor. Spre exemplu, Biberonul cu gât larg și tetină anticolici de la Adora este o opțiune foarte practică pentru a asigura o hrănire relaxată. Sistemul său limitează cantitatea de aer pe care copilul o înghite odată cu laptele, diminuând riscul apariției gazelor și a tensiunii din burtică. În plus, forma sa cu gât larg este un ajutor real și pentru părinți, deoarece asigură un flux constant și permite o curățare rapidă și ușoară.

Metode blânde de liniștire și reducere a disconfortului

Atunci când episoadele de plâns și agitație își fac simțită prezența, creează un mic ritual de relaxare prin gesturi simple, bazate pe căldură și atingere. Iată cele mai eficiente metode pe care le poți aplica chiar la voi acasă:

Fă-i un masaj abdominal ușor - folosește mișcări blânde, în sensul acelor de ceasornic, în jurul buricului. Acest masaj simplu ajută la punerea în mișcare și la eliberarea mai ușoară a bulelor de aer prinse în burtică.

Ajută-l cu tehnica „bicicletei” - mișcă-i ușor picioarele, alternând flexarea lor blândă spre burtică. Este o metodă excelentă pentru a-i relaxa musculatura și a-l ajuta să elimine gazele.

Ține-l pe pielea ta - căldura corpului tău și ritmul bătăilor inimii au un efect liniștitor incredibil. Așază-l pur și simplu pe pieptul tău sau poartă-l într-un sistem ergonomic potrivit. Această apropiere îi oferă instant o senzație de siguranță și îl ajută să se calmeze mai repede.

Siguranța și calitatea produselor, o prioritate pentru familie

În primele luni de viață, când organismul sugarului este extrem de receptiv și fragil, calitatea accesoriilor folosite pentru hrănire și îngrijire nu suportă compromisuri. Recipientele, tetinele și produsele igienice destinate celor mici trebuie achiziționate din surse sigure și autorizate, care garantează utilizarea unor materiale sigure, fără compuși toxici sau BPA.

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Colicile, o etapă trecătoare abordată cu calm

Colicile reprezintă o provocare temporară, o fază firească de adaptare prin care trece majoritatea bebelușilor pe măsură ce sistemul lor digestiv se maturizează. Prin ajustarea poziției în timpul mesei, utilizarea unor accesorii speciale și multă răbdare, poți transforma această perioadă într-un parcurs mult mai lin. Dincolo de tehnici și accesorii, prezența ta calmă și siguranța pe care i-o oferi rămân cele mai puternice instrumente de sprijin pentru micuțul tău.

Surse:

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10823-colic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colic/diagnosis-treatment/drc-20371081

https://www.healthychildren.org/english/ages-stages/baby/crying-colic/pages/colic.aspx

https://www.nhs.uk/best-start-in-life/baby/feeding-your-baby/breastfeeding/breastfeeding-challenges/colic/