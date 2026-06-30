Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Beneficiar: S.C. CONNECT GREEN PROJECT S.R.L.

S.C. CONNECT GREEN PROJECT S.R.L. în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activitatilor proiectului cu titlul “CONSTRUIRE CEF GANEASA 2 6,25MWP SI MONTARE INSTALATIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA 1,44MWH, localitatea Ganeasa, Judetul Ilfov”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6 – Energie, Investiția I1 Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Obiectivul general al proiectului a constat în producția de energie electrică din surse regenerabile de energie solară, în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

Realizarea acestui proiect a contribuit la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I1. Noi capacități deproducție de energie electrică din surse regenerabile, prin susținerea de proiecte de investiții în capacități noi de producere energie electrică din surse regenerabile.

De asemenea, proiectul a asigurat contribuția la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, țintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, prin creșterea ponderii de producție în sectorul de energie curată și eficientă energetică.

Obiective specifice ale proiectului

Obiectivul proiectului de investiție propus au vizat creșterea producției de energie din surse regenerabile solară prin instalarea unei noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile de 6,25MWP SI MONTARE INSTALATIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA 1,44MWH, in localitatea Ganeasa, Judetul Ilfov pentru SOCIETATEA CONNECT GREEN PROJECT S.R.L. avand urmatoarele Obiective Specifice:

1. Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile (solar) pusă în funcțiune și conectată la rețea, construite prin proiect: 6250 kWp CEF Ganeasa 2 si instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate totala de 1440kWh

2. Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră estimată este: producția de energie electrică 7923,9909 MWh/an * 0,6177 tone CO2/MWh = 4.894,65 tone CO2/an pentru CEF Ganeasa 2

3. Realizarea unei producţii brute de energie primară din surse regenerabile de 7,923.9909 MWh/an. Rezultă o perioadă de utilizare anuală de 1268 h/an.

4. Realizarea unei producții totale de energie electrică din surse regenerabile de: 158.479,818 MWh/20 ani

Rezultate așteptate

Rezultatele asteptate prin implementarea proiectului propus au vizat producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie solară, cu instalații de stocare integrate, în concordanță cu politica de susținere a unei economii cu emisii scăzute de carbon.

Prin intermediul acestor actiuni a fost susținuta o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor de energie, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului.

Astfel prezentul proiect de investiție a avut ca rezultat: Realizarea unei centrale fotovoltaice pe terenul aferent din Comuna Ganeasa, judetul Ilfov, având capacitatea de 6,25MWP.

Cod proiect: PNRR/C6_Energie/I1, Proiectul Nr 654 din data de 22/06/2022

Contract de finantare nr. 46/ 27.09.2023

Valoarea totală a proiectului este de 30.358.253,88 lei cu TVA din care

Valoarea totală a proiectului fara TVA este 25.445.181,98 lei

Valoarea totală eligibila este de 14.893.451,24 lei fara TVA din care

Valoarea maxima eligibila nerambursabila este de 9.026.250,00 lei fara TVA

Valoarea eligibila a cheltuielilor din Contributie proprie beneficiar este de 5.867.201,24 lei fara TVA

Valoarea neeligibila a cheltuielilor din Contributie proprie beneficiar este de 10.551.730,74 lei fara TVA

Valoarea TVA este de 4.913.071,90 lei

Perioada de implementare a proiectului este de la 27.09.2023 pana la 30.06.2026.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

Elena Balan_ Reprezentant S.C. CONNECT GREEN PROJECT S.R.L.

Telefon: 0736383006

E-mail: elenabalan@elektrainvest.ro

Data: 29.06.2026