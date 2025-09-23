Cum îți dai seama dacă mașina ta are nevoie de geometrie roți (paralelism)

Cunoscută și ca paralelism, această reglare influențează în mod direct stabilitatea mașinii, frânarea și uzura anvelopelor. Dacă este neglijată, poate duce la probleme costisitoare, dar mai ales periculoase. Află în continuare ce presupune acest proces și cum îți dai seama că mașina ta are nevoie de o reglare.

Geometrie roți – ce este?

Geometria roților reprezintă alinierea corectă a roților față de direcția de mers și față de sol. În cadrul unei reglări de geometrie, un mecanic dintr-un service roti verifică mai mulți parametri: unghiul de cădere (camber), unghiul de fugă (caster) și unghiul de convergență (toe). Toți acești parametri trebuie să respecte valorile specificate de producătorul mașinii tale.

Dacă aceste unghiuri sunt reglate greșit, mașina nu va mai rula stabil, iar direcția va fi imprecisă. În plus, anvelopele se vor uza neuniform și se vor deteriora mai repede. Acest lucru este valabil indiferent de tipul lor, fie că vorbim de anvelope auto de vară, de iarnă sau allseason, care ar trebui să ofere aderență bună în orice anotimp.

Pentru a-ți proteja mașina și a asigura o deplasare sigură, ideal ar fi să verifici geometria o dată pe an. Este obligatoriu să faci acest lucru și după ce ai înlocuit piese la suspensie sau ai schimbat anvelopele. E o investiție minimă care previne uzura prematură și problemele grave.

Cum știi că ai nevoie de geometrie roți pentru mașina ta?

Fii atent la semnele pe care ți le dă mașina. Unul dintre cele mai evidente este tendința de a „trage” într-o parte, fie la stânga, fie la dreapta, atunci când mergi pe un drum drept. Dacă ești nevoit să ții constant volanul într-o parte pentru a menține direcția, e clar că geometria e decalibrată.

Un alt semnal de alarmă este atunci când volanul nu revine la poziția centrală după un viraj. După ce ieși dintr-o curbă, volanul ar trebui să revină aproape singur la poziția inițială. Dacă rămâne întors sau trebuie să îl readuci forțat, este posibil să existe o problemă de unghiuri ale direcției.

Și o uzură neuniformă ar trebui să dea de bănuit. Verifică periodic anvelopele, indiferent dacă sunt anvelope allseason sau de sezon. Dacă observi că banda de rulare este mai tocită pe o margine decât pe cealaltă, sau dacă apar zone plate, atunci s-ar putea să ai de-a face cu o geometrie defectuoasă.

Vibrațiile volanului la viteze mari pot indica mai multe probleme, dar o geometrie incorectă este adesea una dintre ele. Dacă simți cum volanul vibrează sau se mișcă ușor stânga-dreapta în timp ce mergi cu viteză, e un semn că ai nevoie de o verificare. Chiar dacă ar putea fi doar o problemă de echilibrare a roților, o geometrie greșită poate produce efecte similare și e important să rezolvi problema cât mai repede pentru a evita daune mai mari.

Dacă atunci când circuli drept observi că volanul este ușor rotit într-o parte, este foarte probabil ca roțile să nu fie aliniate corect. Aceasta este o problemă frecvent întâlnită după ce ai lovit un obstacol, o groapă sau bordura.

Consumul de combustibil crește inexplicabil? O geometrie incorectă crește frecarea roților cu asfaltul. Motorul trebuie să muncească mai mult, iar consumul crește fără un motiv evident. În plus, performanțele mașinii scad, iar frânele se pot uza mai repede.

O geometrie corectă a roților transformă radical felul în care se simte mașina la drum. Se va conduce mai precis, anvelopele se vor uza uniform, iar riscul de a pierde controlul scade considerabil. Această operațiune, deși simplă, are un impact major și se simte imediat la volan. Tu când ai verificat ultima dată geometria roților?