De ce să ții cont atunci când îți cumperi o mașină nouă în 2025

Mașini electrice, hybrid sau cu combustie internă?

Piața auto oferă și în acest an o gamă diversificată de opțiuni, venind în întâmpinarea celor care își doresc o mașină nouă cu modele electrice, hybrid și pe combustie, care vor fi achiziționate în funcție de nevoi și buget.

Mașinile electrice sunt cea mai bună opțiune pentru cei care pun accent, prin abordările lor în diverse situații, pe un mediu mai curat și pe achiziții cu mai puține costuri pe termen lung. Pot conta pe un vehicul electric, deoarece acesta oferă emisii zero și costuri mai mici de exploatare. În plus, România susține achizițiile automobilelor electrice prin Programul Rabla Plus, acordând subvenții celor care aleg un astfel de model.

Un vehicul hybrid utilizează două surse de propulsie: un motor cu ardere internă și unul sau mai multe motoare electrice. Această combinație permite reducerea consumului de combustibil fosil, ceea ce se traduce prin economii financiare și un impact ecologic redus. Mulți șoferi aleg automobilele Plug-in hybrid cu un motor electric și cu unul termic pentru propulsie, pentru că vor să încarce bateria și la priză. Aceste mașini sunt o opțiune viabilă pentru cei care vor o mașină cu autonomie extinsă, însă și eficientă energetic.

Mașinile pe benzină sau motorină continuă să fie populare, însă pot suporta taxe mai mari și restricții în anumite zone urbane.

Achiziție mașină nouă în funcție de costuri de întreținere pe termen lung

Întreținerea unei mașini electrice este cel mai puțin costisitoare, deoarece nu necesită schimburi de ulei, filtre de aer, bujii ori alte consumabile. Motorul electric nu are componente care să se uzeze și să fie nevoie să fie schimbate. În cazul mașinilor hybrid costurile de întreținere sunt mai mari decât la electrice, pentru că dețin și motoare cu combustie. Iar mașinile pe benzină sau motorină sunt cel mai costistisitor de întreținut pe termen lung, deoarece în cazul lor piesele se uzează frecvent, necesită shimburi de ulei, filtre etc. și au nevoie frecvent de revizii.

Legat de consum, mașinile electrice implică costuri reduse, putând fi încărcate și de acasă, noaptea, cand tarifele la energie electrică sunt mai mici. Modelele hybrid necesită costuri mai mari decât electricele, dar mai mici decât acelea pe motorină sau benzină – acestea din urmă fiind cele mai costisitoare din acest punct de vedere.

În ceea ce privește amortizarea valorii, automobilele electrice și, mai ales, modelele populare, se bucură de apreciere pe piața second-hand. Modelele hybrid sunt preferatele celor care nu au decis să treacă complet la electrice. Iar modelele cu motoare cu ardere internă se confruntă cu o depreciere accentuată, mai ales în contextul restricțiilor de mediu.

Achiziție mașină nouă în funcție de autonomie și infrastructura de încărcare

Din punctul de vedere al autonomiei, cei care își doresc o mașină nouă în anul 2025, pot ține cont de următoarele aspecte:

În funcție de baterie și de condițiile de drum, mașinile electrice au o autonomie de 300-500 km. Depind de stațiile de încărcare, însă încărcarea rapidă nu este disponibilă pe întreg teritoriul țării;

Mașinile hybrid au autonomie de 40-80 km în modul electric, însă și autonomie extinsă datorită motorului termic. Nu depind de stațiile de încărcare, dar le pot utiliza pentru modul electric;

Mașinile pe benzină și motorină au autonomii mari (500-1000 km), iar benzinăriile sunt ușor accesibile.

Achiziție mașină nouă în funcție de tehnologii integrate și siguranță

În ceea ce privește tehnologiile avansate integrate în vehicule pentru a spori siguranța și confortul șoferilor și pasagerilor:

Modelele electrice dispun de cele mai inovative și tehnologii integrate, fiind optimizate pentru integrarea completă cu smartphone-uri și actualizări de software. Evaluările de siguranță primesc scoruri ridicate, în primul rând pentru modul în care este distribuită greutatea bateriei, care crește stabilitatea autovehiculului;

Modelele hybrid dispun de sisteme bune și variate în funcție de model. Funcțiile de conectivitate sunt similare cu acelea ale electricelor, însă pe actualizările software se pune mai puțin accent. Oferă siguranță, asemenea modelelor electrice;

Mașinile pe benzină și motorină sunt mai puțin înzestrate cu tehnologie avansată, cu atât mai mult modelele mai accesibile ca preț. Dispun de opțiuni limitate de conectivitate. Evaluările de siguranță variază mult în funcție de model și echipare;

Acestea sunt cele mai importante criterii în funcție de care pot fi achiziționate autovehiculele în anul 2025. Cu siguranță mai sunt și alte elemente care pot fi considerate relevante în decizia de cumpărare.