Dureri de gât? Farmacia online, sănătate la un click distanță

Mix de uleiuri esențiale și extracte de plante

În contextul acesta, suplimentele alimentare precum Septocalmin Forte de la Naturalis, drajeuri de supt destinate confortului gâtului și cavității bucale, sunt opțiuni care pot avea efect calmant asupra faringelului și corzilor vocale. Produsul poate fi comandat și online, pe farmacia online Springfarma.com, pentru a fi livrat oriunde dorești.

Farmaciile rămân astfel relevante indiferent dacă sunt online sau offline, fiind considerate repere atât pentru îngrijirea de zi cu zi, dar și în menținerea sănătății de sezon, când organismul nostru este suprasolicitat de temperaturi scăzute, pe lângă factorii externi obișnuiți care ne pot slăbi imunitatea.

Conținutul drajeurilor Septocalmin Forte, pe bază de vitamina C și extracte din plante și uleiuri esențiale atent selecționate, este destinat atât sprijinirii sănătății gâtului, cât și funcționării normale a sistemului imunitar:

Eucalipt

Uleiul de eucalipt este un remediu care, conform diverselor studii, printre care și cel intitulat “Aplicații terapeutice ale uleiurilor esențiale de eucalipt”, publicat în National Library of Medicine, poate avea efect asupra căilor respiratorii, contribuind și la ameliorarea dinconfortului resimțit la nivelul gâtului, datorită efectelor antiinflamatorii și antibacteriene.

Mentol și extract de mentă

Uleiul esențial de mentă are, la rândul său, proprietăți studiate antiinflamatorii, antibacteriene, cu efect de ameliorare la nivelul căilor respiratorii superioare.

Nalbă-mare

Extractul de Nalbă-mare (Althaea officinalis) are rolul de a forma o peliculă protectoare la nivelul mucoasei iritate ale corzilor vocale, grație mucilagiilor naturale, cu beneficii în cazul inflamațiilor și iritațiilor.

Lemn-dulce

Studiile indică faptul că extractul de lemn-dulce poate avea efect analgezic, de calmare a zonelor afectate, datorită compușilor pe care îi conține, precum glicirizină, glabridină și acid gliciretinic.

Soc

Extractul de soc completează efectul complex al celorlalte ingrediente amintite, prin susținerea sistemului imunitar, după cum a fost relevat în diverse cercetări științifice.

Tei

Binecunoscute sunt și efectele benefice ale extractului de tei, de la cel calmant la cele antiiflamatoare.

Vitamina C

O adevărată “regină” a vitaminelor, efectele vitaminei C pentru susținerea sistemului imunitar au fost documentate în numeroase cercetări, de-a lungul timpului, fiind esențială în prevenirea a numeroase probleme de sănătate.

Merită amintit că Septocalmin Forte de la Naturalis are avantajul că poate fi recomandat atât adulțior cât și copiilor cu vârsta de peste 6 ani, și că poate fi luat în orice moment al zilei.

Farmacia online, adaptarea firească la prezent

Prin urmare, într-o societate în care accesul rapid la informație este esențial, farmacia trebuie să rămână un punct central al sănătății cotidiene. Tocmai de aceea, farmaciile online au devenit o completare firească a farmaciilor fizice, în dorința de a oferi metode variate de procurare atât a produselor, dar și a informațiilor necesare pacienților.

Conectarea dintre online și offline

Springfarma.com este un exemplu de farmacie adaptată nevoilor pacientului modern, informat, care pune la dispoziție o gamă foarte variată de produse, într-un cadru controlat și profesionist, ținând cont de faptul că site-ul este avizat de Ministerul Sănătății. Prezența în online este secondată de cele 16 locații fizice Spring Farma din București, și de cele trei locații regăsite la Craiova, Satu-Mare și Cluj-Napoca.

Fie că produsul este comandat și livrat prin curier, fie că poate fi ridicat dintr-o farmacie fizică, tehnologia permite la acest moment conectarea rapidă a pacientului la produsele de care are nevoie, dar și consiliere în timp real cu privire la ingredientele și administarea produselor solicitate.

Astfel, sfaturile oferite de farmacist în farmacia fizică pot fi accesate acum și online, datorită existenței serviciilor de relații cu clienții, disponibile pentru orice întrebare sau nelămurire legată de produse sau sprijin în efectuarea și primirea comenzilor. Nu în ultimul rând, pacientul are la dispoziție nenumărate informații de la specialiști, despre o întreagă gamă de afecțiuni, pe blogul Springfarma.com.

Avantaje ale farmaciei online:

Gamă diversă de produse farmaceutice - vitamine, suplimente, cosmetice și dermato-cosmetice, produse pentru mama și copilul, ușor de distribuit;

Conținut informativ și educațional, prin intermediul blogurilor, articolelor legate de sănătate, stil de viață etc.;

Verificare constantă datorită recenziilor primite prin intermediul programelor ca Trusted.ro - program național de certificare a magazinelor online de încredere și a clienților ce își cunosc drepturile în online - unde un rating de satisfacție de 9,7/10, cum este cotată farmacia online Springfarma.com, oferă pacientului garanția profesionalismului;

Metode flexibile de livrare și plată: card, ramburs, opțiuni de ridicare de la easybox etc.;

Comunicare și suport activ pentru pacient: comunicare directă prin telefon, e-mail, chat.

Oferirea de informații din surse sigure au rol și în utilizarea responsabilă a suplimentelor sau tratamentelor, dar și la creșterea nivelului de educație pentru sănătate.

Acest timp de informație livrată în cadrul blogurilor farmaciilor online este la fel de importantă și în asigurararea de îndrumări suplimentare, care pot susține sau potența efectele benefice ale diverselor produse. De exemplu, în cazul disconfortului resimțit la nivelul gâtului, sunt recomandate și:

hidratare corespunzătoare;

evitarea iritanților (fum, cofeină, alcool);

pauză vocală, de la caz la caz;

odihnă suficientă.

