EPC vs. management intern: ce aleg dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice 

Pe piața din România, unde investițiile în energie solară au crescut rapid, ambele opțiuni rămân valabile. Dezvoltatorii cu proiecte izolate aleg adesea simplitatea unui contract integrat. Cei care construiesc portofolii încep să își formeze echipe interne sau să testeze modele hibride. Analiza de mai jos te ajută să înțelegi diferențele și să alegi informat.

Ce presupune un contract EPC pentru parcuri fotovoltaice?

EPC înseamnă Engineering, Procurement, Construction. Practic, un singur partener își asumă proiectarea, achiziția echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune. Tu stabilești parametrii de performanță, bugetul și termenul de livrare, iar EPC-ul coordonează întregul proces.

În majoritatea cazurilor, contractul include:

proiectare electrică și civilă;

managementul avizelor și autorizațiilor, conform mandatului;

achiziția și logistica echipamentelor;

lucrări de construcție și montaj;

testare, punere în funcțiune și recepție;

garanții de performanță și termene ferme.

De regulă, nu intră în sfera EPC-ului dezvoltarea terenului, structura de finanțare sau vânzarea energiei. Acestea rămân în responsabilitatea ta, ca dezvoltator.

Prin servicii EPC pentru parcuri fotovoltaice, beneficiarii au acces la o soluție complet integrată, care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, de la proiectare și achiziție, până la execuție, punere în funcțiune și suport tehnic. Acest model reduce riscurile operaționale, optimizează costurile și asigură respectarea termenelor și a parametrilor de performanță stabiliți încă din faza inițială.

Ce înseamnă management intern (in-house) al proiectului

Managementul intern presupune să coordonezi proiectul prin propria echipă sau printr-un PMO. Tu selectezi proiectantul, furnizorii de echipamente, constructorii și consulții tehnici. Tot tu gestionezi contractele, bugetul și riscurile.

Un model complet in-house implică, de obicei:

project manager cu experiență în energie;

ingineri electrici și civili;

specialist procurement și supply chain;

responsabil de șantier;

suport juridic și financiar.

Există și formule intermediare, precum EPCM sau consultanță tehnică, unde păstrezi decizia strategică, dar externalizezi anumite etape. Managementul intern funcționează bine pentru dezvoltatorii care au deja procese clare și experiență practică, mai ales dacă rulează proiecte repetabile.

Avantaje și limite pentru fiecare model

Control tehnic și flexibilitate

EPC : definești cerințele la început, iar modificările ulterioare implică renegocieri. Controlul tehnic direct scade pe parcurs.

: definești cerințele la început, iar modificările ulterioare implică renegocieri. Controlul tehnic direct scade pe parcurs. Management intern: alegi soluțiile tehnice și furnizorii, poți ajusta proiectul pe parcurs, cu impact direct asupra costurilor și timpului.

Pentru rezultate stabile, flexibilitatea ajută în proiectele complexe sau atipice, însă crește responsabilitatea internă.

Costuri și structură bugetară

EPC : preț fix, marjă inclusă, buget previzibil.

: preț fix, marjă inclusă, buget previzibil. Management intern: costuri fragmentate, potențial de optimizare, dar expunere la depășiri.

EPC-ul oferă cost cunoscut, nu neapărat cost mai mic. Managementul intern poate reduce CAPEX-ul dacă echipa are experiență și putere de negociere în achiziții.

Risc și responsabilitate

EPC : riscurile de execuție și performanță se transferă contractual.

: riscurile de execuție și performanță se transferă contractual. Management intern: riscurile rămân la tine și se împart între mai mulți contractori.

Pentru finanțatori, un singur punct de responsabilitate simplifică analiza riscului.

Timp de implementare

EPC : pornire rapidă și livrare predictibilă.

: pornire rapidă și livrare predictibilă. Management intern: mai lent la început, dar eficient pe termen lung pentru portofolii.

Comparație pe criterii relevante

Criteriu EPC Management intern Control tehnic Mediu Ridicat Predictibilitate cost Ridicată Variabilă Expunere la risc Redusă pentru dezvoltator Ridicată Viteză inițială Mare Medie Scalare portofoliu Limitată Bună Complexitate operațională Redusă Ridicată

Contextul tehnic al proiectelor fotovoltaice

Un parc fotovoltaic integrează mai multe discipline: inginerie, construcții, rețea, reglementări și operare. Definiția unei photovoltaic power station arată clar cât de importantă este coordonarea dintre aceste componente. O întârziere în livrarea echipamentelor sau o eroare de integrare afectează direct producția și veniturile estimate.

De aceea, mulți dezvoltatori aleg servicii EPC pentru parcuri fotovoltaice în proiectele mari sau în cele cu cerințe stricte din partea băncilor, pentru a limita riscurile operaționale și pentru a păstra un calendar clar.

Cum aleg dezvoltatorii, în funcție de tipul proiectului

Proiecte aflate la început

Pentru primul sau al doilea proiect, EPC-ul rămâne opțiunea uzuală. Motivele țin de:

reducerea erorilor de execuție;

acces mai simplu la finanțare;

echipe interne reduse.

Portofolii în creștere

Dezvoltatorii cu mai multe proiecte încep să internalizeze treptat engineering-ul sau procurement-ul. Apar modele mixte, unde EPC-ul gestionează construcția, iar echipa internă păstrează controlul asupra designului și achizițiilor.

Proiecte complexe

Parcurile cu stocare, amplasamentele dificile sau proiectele hibride cer colaborare strânsă și decizii rapide. În aceste situații, experiența echipei contează mai mult decât forma contractuală.

Studiu de caz ipotetic: două abordări

Un investitor dezvoltă un parc de 45 MW în sudul României.

Scenariul EPC: Proiectul pornește rapid, cu finanțare bancară. Contractul prevede livrare în 11 luni, cost fix și garanții de performanță. CAPEX-ul este mai ridicat, dar riscurile operaționale rămân limitate.

Scenariul management intern: La al treilea proiect, investitorul formează o echipă proprie. Optimizează achizițiile și reduce costurile cu aproximativ 7%. Problemele din lanțul de aprovizionare întârzie livrarea cu trei luni.

Ambele abordări funcționează, în condiții diferite de maturitate și apetit pentru risc.

Greșeli frecvente în alegerea modelului

selectarea EPC-ului doar după preț;

subestimarea resurselor necesare pentru management intern;

contracte neclare privind penalitățile și performanța;

lipsa unei strategii pentru proiecte viitoare.

O analiză de tip due diligence tehnic și financiar reduce aceste riscuri.

Simtel lucrează atât ca EPC complet, cât și ca partener tehnic în modele hibride. Compania acoperă proiectarea, execuția și integrarea sistemelor fotovoltaice și de stocare, cu accent pe predictibilitate și conformitate cu cerințele locale. Pentru dezvoltatorii cu echipe interne, Simtel se poate integra punctual, fără a impune un model standard.

Alege informat și discută opțiunile cu specialiști care cunosc piața locală și cerințele tehnice! Descoperă cum soluțiile SIMTEL pot transforma consumul energetic al companiei tale!