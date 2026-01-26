Lapte de corp sau ulei? Ce funcționează mai bine pe pielea deshidratată

Să nu fie neapărat uscată, dar să strângă și să dea o senzație subtilă de disconfort. Mult timp am pus totul pe seama vremii, a apei dure, a dușurilor prea fierbinți, fără să-mi dau seama că problema nu era uscăciunea din exterior, ci lipsa de apă în interior. Odată ce înțelegi asta, începi să alegi produsele diferit.

Întrebarea „lapte de corp sau ulei?” apare pentru că ambele promit piele catifelată, ambele lasă o senzație plăcută la atingere, dar efectul lor în profunzime nu este deloc același. Ba chiar e cât se poate de diferit!

Care sunt produsele recomandate pentru hidratarea pielii

Laptele de corp lucrează acolo unde pielea deshidratată are cea mai mare nevoie: la nivelul hidratării. Ingrediente cheie sunt glicerină, aloe vera, acid hialuronic, pantenol. De aceea, după aplicare, pielea nu doar că pare mai fină, ci se simte instantaneu mai elastică. Poți alege cel mai bun produs pentru tine pe Notino: https://www.notino.ro/lapte-de-corp/ unde găsești o selecție de loțiuni și creme cu diferite texturi.

Uleiul de corp, în schimb, are un efect diferit. El nu aduce hidratare, ci o sigilează, printr-o peliculă protectoare. Așa că nu permite deshidratării să apară. Tot pe notino.ro poți descoperi uleiuri de corp care să îți păstreze hidratarea în piele, oferind și un miros plăcut și o senzație catifelată.

De fapt, cea mai bună variantă pentru pielea deshidratată nu este alegerea unuia produs în detrimentul celuilalt, ci folosirea lor împreună. Laptele de corp vine primul, pentru a aduce hidratarea de care pielea are nevoie. Uleiul poate veni apoi, în cantitate mică, pentru a sigila totul și a prelungi senzația de confort. Este combinația care schimbă textura pielii în timp, nu doar pentru câteva ore.

Un mic detaliu care face diferența este momentul aplicării. Pentru loțiunea de corp, aplicarea ei pe pielea abia ștearsă cu prosopul, încă ușor umedă, este momentul ideal. Atunci ingredientele active lucrează cu pielea, nu împotriva ei. Și încă un aspect important, adesea neglijat, este produsul pe care te speli pe corp. Folosirea unui săpun simplu ar putea usca pielea, iar loțiunea să nu mai reușească să-i readucă nivelul de hidratare necesar pentru a deveni catifelată din nou. Folosind un gel de duș hrănitor, asiguri deja o bază pentru următoarele produse pe care le vei aplica.

Desigur, nu trebuie să uităm că hidratarea vine din interior, așa că asigură-te că bei suficientă apă, iar efectele se vor vedea și la nivelul pielii.