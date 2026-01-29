Legătura dintre personalitate și stilul muzical preferat. Ce îi deosebește pe fanii muzicii EDM de cei care ascultă rock, jazz sau R&B

Un alt studiu despre modul în care se raportează oamenii la muzica lor preferată, publicat în The Journal of Personality and Social Psychology, realizat pe 6 continente și la care au răspuns peste 350.000 de persoane, arată că tipurile de personalitate umană sunt direct legată de o anumită preferință muzicală.

Cei care au participat la studiu au avut de completat un chestionar în care să-și exprime preferințele legate de nu mai puțin de 23 de stiluri muzicale „occidentale”.

Aceste stiluri au fost apoi împărțite în cinci mari categorii: „Mellow” („moale”), în care au fost incluse soft rock-ul, R&B și melodii romantice lente; „Intens” – punk, rock clasic, heavy metal și power pop; „Muzică contemporantă” – upbeat electronica, rap, Latino și Euro-pop; „Sofisticată” – muzică clasică, de operă sau jazz; „Nepretențioasă” – country sau stiluri similare asociate muzicii de „relaxante” sau ușoare).

Studiu a arătat o legătură directă între extroverți și muzica contemporană, între cei „conștiincoși” și muzica „nepretențioasă”, cei cordiali și muzica „mellow” sau „nepretențioasă”.

Enaque & Nujord: „Ne ascultă oameni foarte diferiți, dar au ceva în comun, când începe piesa”

Extroverților le place, iată, și muzica EDM. Ce alte lucruri mai știm despre publicul pasionat de acest gen muzical?

„Publicul care ne ascultă este fix genul de dovadă că muzica trece peste orice etichetă. Unii vin pentru energie și kick, alții pentru melancolia dintre sunete — dar toți caută același lucru: să simtă ceva real. Și poate asta ne place cel mai mult la oamenii noștri: nu contează de unde sunt sau cum sunt, contează că se regăsesc în piesă”, spun Adi și Florin, producători de muzică EDM.

Adi și Florin sunt doi muzicieni români care au pus bazele proiectului muzical „Enaque & Nujord”. Inițial, cei doi au lucrat mai bine de 20 de ani din postura de „ghost producers” pentru nume mari din această zonă muzicală: Armin van Buuren, David Guetta, Radion6 sau Cosmic Gate.

„Ne ascultă oameni foarte diferiți, dar au ceva în comun: când pornește piesa, li se schimbă starea. Unii dansează, alții rămân pe loc și simt. Pentru noi, asta înseamnă conexiune”, spune cei doi muzicieni de la Enaque & Nujord.

„În zona noastră, muzică bună înseamnă un echilibru între inimă și tehnică: emoție autentică, dar și un sound care stă bine lângă orice piesă internațională, fie că o asculți la radio, în căști sau pe un sistem mare de club ori festival”, apreciază cei doi muzicieni români.

Cei doi producători muzicali români au decis să facă între timp pasul în lumina reflectoarelor, iar piesele lor s-au transformat rapid în hituri internaționale.