Noul hit dance românesc aflat acum în topurile internaționale. „Oricine a avut o dezamăgire în dragoste se regăsește în melodie”

Este vorba despre noul single „Echoes of My Heart”, produs de duo-ul „Enaque & Nujord”, cei doi români care au lucrat aproape 20 de ani ca „ghost producers” pentru artiști și proiecte muzicale de top din întreaga lume. Din luna martie au decis să facă pasul firesc înainte și să lanseze propriul proiect, în care îmbină toată experiența acumulată cu o viziune artistică personală și autentică.

„Echoes of My Heart” e specific stilului modern de muzică EDM cu influente indie, pop & dance, orientat atât spre radio dar „prietenos” și pentru cluburi ori festivalurile mari muzicale. Piesa se bucură de un succes tot mai mare și este apreciată în egală măsură atât de publicul larg, cât și de profesioniștii din industria muzicală.

„Cu alte cuvinte: refrene catchy și emoție clară pentru radio, însă cu drop-uri, dinamici și low-end suficient de solide încât DJ-ii să le poată cânta în cluburi și la festivaluri. Echoes of My Heart este un astfel de exemplu – voce memorabilă și text memorabil – oricine a avut o dezamăgire în dragoste se poate regăsi în versuri și în vibe”, a spus Adi Enache.

Melodia are o energie și vibe care îi permit să „funcționeze” atât la volum mare – în club sau la un festival -, dar poate fi ascultată și la volum mic, în intimitatea propriei case.

Stilul Enaque & Nujord: „Linii melodice mai sensibile, voci calde și drop-uri care încearcă să spună ceva”

„Echoes Of My Heart” se încadrează fidel stilului muzical „Enaque & Nujord”, care îmbină elemente de EDM, indie, dance, pop, afro, latino și house.

Piesa este un „EDM cu influente indie, pop & dance” care combină acorduri melancolice cu sunetul pop-inconfundabil de sintetizator și omniprezentul „beat” specific dance-ului modern.

Cei doi producători muzicali români au fost contactați de platforma franceză DJBuzz pentru a include piesa în promo către NRJ – cel mai mare brand de radio hit music din Franța și unul dintre cele mai mari din Europa.

Melodia a ajuns să captiveze audiențele din întreaga lume, tocmai pentru că nu are influențe specifice unei anumite zone culturale sau stil muzical: Are un „sound internațional” – o înțelegi și o simți la fel, fie că ești un ascultător din România, Germania, Japonia sau America.

„Amprenta noastră ține de combinația dintre melodic, emoțional și un sound modern, foarte curat, gândit atât pentru radio, cât și pentru club și festival. Ne plac piesele care au hook-uri clare, dar și o atmosferă cinematică, un fel de ‘new earth’ emoțional în care ascultătorul să se poată pierde pentru câteva minute. De aici vin liniile melodice mai sensibile, vocile calde și drop-urile care nu sunt doar zgomotoase, ci încearcă să spună ceva”, spun cei doi producători români.

Scrisă pentru călătorii în noapte cu mașina, luminile festivalurilor și, mai ales, acele momente de singurătate când amintirile lovesc cel mai tare, „Echoes of My Heart” combină linii melodice de house, cu elemente de inspirație pop pentru a crea un peisaj sonor plin de emoții.