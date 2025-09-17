Nu aștepta până e prea târziu: 5 motive să alegi service-ul Auto Schunn pentru revizia mașinii tale

O revizie făcută la timp poate face diferența dintre o mașină sigură și una care se confruntă cu defecțiuni costisitoare. Mulți șoferi amână vizita în service până când apar probleme vizibile, dar această alegere aduce cheltuieli mai mari și perioade lungi în care mașina nu poate fi folosită. Auto Schunn, partener autorizat Mercedes-Benz, oferă servicii complete de întreținere și reparații, cu acces la piese originale și tehnicieni certificați. În plus, ai la dispoziție sistemul modern de programare online service, care simplifică întregul proces.

1. Expertiză certificată

Când îți lași mașina în service, contează să știi că mecanicii respectă standardele producătorului. Tehnicienii sunt instruiți și certificați, cunosc fiecare detaliu tehnic și folosesc proceduri oficiale. Fiecare intervenție se face conform specificațiilor, de la reglaje electronice la cuplurile de strângere ale șuruburilor.

2. Verificări complete și piese originale

O revizie corectă presupune mai mult decât schimbarea uleiului. Mașina este verificată în detaliu: frâne, direcție, suspensie, baterie, sisteme electrice și lichide. Dacă este nevoie de înlocuiri, se folosesc doar piese originale sau echivalente aprobate, ceea ce asigură siguranță și durabilitate. Acest lucru elimină riscul reparațiilor repetate și menține mașina la nivelul de performanță pentru care a fost proiectată.

Citește pe Antena3.ro Sute de turiști au rămas blocați lângă Machu Picchu și nu mai au cu ce să plece de acolo

3. Programare online rapidă

Un beneficiu important este programare online service. În loc să pierzi timp la telefon sau să aștepți confirmări, alegi ziua și ora potrivite direct pe platformă. Procesul este simplu: introduci datele mașinii, selectezi tipul de lucrare și primești imediat confirmarea. În plus, poți adăuga detalii pentru ca echipa să fie pregătită dinainte. Astfel, câștigi timp și ai certitudinea că vei fi preluat la ora stabilită.

4. Costuri transparente și garanție pentru lucrări

Un motiv de îngrijorare pentru mulți șoferi îl reprezintă facturile neașteptate. În acest service, costurile sunt clare și comunicate înainte de începerea lucrării. Primești explicații pentru fiecare intervenție și ai garanție atât pentru manoperă, cât și pentru piese. Dacă apare o problemă în perioada acoperită, aceasta se rezolvă fără costuri suplimentare.

5. Servicii complete într-un singur loc

Revizia periodică este doar o parte din ce înseamnă service autoturisme la Auto Schunn. Aici se realizează diagnoză computerizată, lucrări mecanice, tinichigerie și vopsitorie, dar și întreținere pentru sisteme hibride și electrice. Totul este centralizat, ceea ce înseamnă că nu trebuie să cauți mai multe ateliere pentru lucrări diferite.

De ce să nu amâni revizia

Operațiunile tehnice efectuate diferă în funcție de marcă și model, motiv pentru care este esențial să alegi un service de încredere, cu experiență specifică pentru tipul de mașină pe care îl conduci.

O revizie periodică nu este importantă doar pentru siguranță, ci și pentru confortul de zi cu zi la volan. Iată principalele operațiuni care se efectuează în cadrul unei revizii auto:

Schimbarea filtrelor. Motorul funcționează corect atunci când impuritățile sunt reținute de filtre. Acestea au o durată de viață limitată și trebuie înlocuite regulat – în special filtrul de ulei, filtrul de aer și cel de polen.

Completarea și schimbarea lichidelor. Uleiul de motor își pierde proprietățile după un anumit număr de kilometri și trebuie schimbat, în timp ce lichidul de frână, lichidul de răcire și cel pentru servodirecție trebuie completate sau înlocuite pentru a menține performanța și siguranța.

Verificarea sistemului de climatizare. O dată pe an este recomandată igienizarea acestuia, pentru a preveni acumularea bacteriilor ce pot cauza mirosuri neplăcute și pot afecta sănătatea.

Controlul plăcuțelor de frână. Fiind piese consumabile, acestea trebuie schimbate când nu mai asigură eficiența necesară. Intervalul depinde de stilul de condus și de condițiile de utilizare.

Fiind piese consumabile, acestea trebuie schimbate când nu mai asigură eficiența necesară. Intervalul depinde de stilul de condus și de condițiile de utilizare. Verificarea sistemului de iluminare. Farurile își pot pierde transparența în timp, reducând vizibilitatea și siguranța. În cadrul reviziei, acestea pot fi curățate sau polisate pentru a reda intensitatea luminii.

Verificarea direcției. Geometria roților și integritatea componentelor trebuie controlate pentru a preveni uzura neuniformă a pneurilor și riscul de accidente.

Amânarea aduce riscuri mari. Uleiul vechi poate uza motorul, plăcuțele de frână consumate afectează discurile, iar lichidele neînlocuite la timp pot compromite sisteme întregi. Toate aceste probleme sunt mai scumpe decât o revizie făcută la termen.

Prevenția este întotdeauna mai simplă și mai avantajoasă decât repararea unei defecțiuni. O mașină este alcătuită din componente mecanice și electronice, unele consumabile, altele care necesită întreținere constantă. De aceea, revizia auto înseamnă o verificare periodică a vehiculului și remedierea din timp a problemelor descoperite.