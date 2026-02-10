Top 5 semne că animalul tău de companie are nevoie de un consult stomatologic veterinar

Totuși, inflamațiile gingivale, tartrul, dinții fisurați sau infecțiile netratate pot afecta nu doar cavitatea bucală, ci și sănătatea generală. Identificarea timpurie a semnelor de disconfort oral este esențială pentru prevenirea complicațiilor și pentru menținerea confortului animalului. Iată principalele indicii că animalul tău are nevoie de un consult stomatologic veterinar, astfel încât intervenția să fie rapidă și eficientă.

1. Respirație neplăcută persistentă

Un miros urât al respirației (halitoză) care nu dispare după igiena orală de bază poate fi primul semn al acumulării de placă bacteriană, tartru sau inflamații gingivale. Chiar dacă animalul mănâncă și se joacă normal, halitoza persistentă poate indica prezența unor probleme mai profunde, cum ar fi gingivita cronică, infecția rădăcinilor dentare sau abcesele dentare. În plus, respirația urât mirositoare poate fi un semn indirect al unor afecțiuni ale organelor interne, precum ficatul sau rinichii, ceea ce face cu atât mai important un consult veterinar complet.

2. Modificări ale comportamentului la mâncare

Dacă animalul mestecă doar pe o parte, evită anumite tipuri de hrană sau refuză să mestece, acesta poate fi un semn de durere dentară sau disconfort gingival. Uneori, scăderea apetitului sau refuzul hranei dure nu este imediat evidentă pentru stăpâni, dar observarea atentă a comportamentului la masă poate semnala probleme orale incipiente. De asemenea, animalele care rod mai mult jucării sau obiecte dure pot face acest lucru pentru a compensa durerea sau disconfortul dentar, ceea ce poate agrava problema dacă nu este evaluată corect. În astfel de cazuri, apelează la un stomatolog veterinar.

3. Gingii roșii, inflamate sau sângerânde

Gingiile sănătoase sunt roz, ferme și nu sângerează. Inflamația gingivală (gingivita), sângerarea spontană sau retragerea gingiilor sunt semne clare că animalul are nevoie de evaluare stomatologică și, eventual, de curățare profesională sau tratament specific. În stadiile avansate, inflamația poate progresa spre parodontită, afectând țesuturile care susțin dinții și ducând chiar la pierderea acestora. O evaluare regulată la medicul veterinar poate preveni astfel de complicații și poate ajuta la menținerea sănătății orale pe termen lung.

4. Salivație excesivă sau dificultăți la mestecat

Salivația abundentă, urmată de scurgere pe bot sau bărbie, poate semnala durere orală, ulcerații sau probleme dentare. De asemenea, dificultățile la mestecat sau schimbările de comportament în timpul hrănirii pot indica afecțiuni ale dinților sau ale gingiilor. Uneori, animalele cu probleme dentare pot evita hrana uscată sau crocantă, preferând alimente moi, ceea ce poate afecta aportul nutrițional și sănătatea generală. Observarea acestor semne, chiar dacă sunt subtile, ajută la depistarea timpurie a problemelor orale.

5. Dinți fisurați, fragili sau pierduți

Observarea unor dinți ciobiți, fisurați sau căderea dinților poate fi un semn al unor afecțiuni cronice, carii sau traume. Chiar și un singur dinte afectat poate provoca durere și inflamație locală, iar intervenția timpurie previne complicații mai grave, cum ar fi abcesul dentar sau pierderea mai multor dinți. Dinții fisurați pot, de asemenea, să fie sursa unor infecții sistemice dacă bacteriile pătrund în fluxul sanguin, ceea ce subliniază importanța unui consult veterinar prompt.

Ce presupune consultul stomatologic veterinar?

Un consult veterinar stomatologic include mai multe etape:

Examinarea vizuală și palpatorie a cavității orale – evaluarea gingiilor, dinților, limbii și structurilor asociate.

– evaluarea gingiilor, dinților, limbii și structurilor asociate. Radiografii dentare – ajută la depistarea problemelor subgingivale sau a rădăcinilor afectate, care nu sunt vizibile cu ochiul liber.

– ajută la depistarea problemelor subgingivale sau a rădăcinilor afectate, care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Curățare profesională – îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului sub anestezie pentru prevenirea parodontitei.

– îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului sub anestezie pentru prevenirea parodontitei. Tratamente și extracții, dacă este necesar – pentru a proteja sănătatea orală și generală a animalului.

Anestezia în cadrul procedurilor stomatologice

Pentru siguranță și confort, procedurile stomatologice se efectuează de regulă sub anestezie generală sau sedare profundă:

Evaluare pre-anestezică – analize de sânge și examinare fizică pentru identificarea riscurilor. Pregătire – repaus alimentar și ajustarea medicației curente. Inducția anesteziei – sedative și agenți intravenoși sau inhalatori pentru imobilitate completă. Monitorizare constantă – ritm cardiac, tensiune, respirație, oxigen și temperatură. Recuperare supravegheată – animalul este monitorizat până se trezește complet, asigurându-se că poate respira și înghiți normal.

Această abordare minimizează stresul și durerea animalului și permite efectuarea procedurilor necesare în siguranță.

Problemele dentare la câini și pisici se dezvoltă adesea fără semne evidente, dar pot afecta sănătatea generală și confortul animalului. Intervenția rapidă a medicului stomatolog este cheia pentru o sănătate orală optimă și o calitate mai bună a vieții pentru companionul tău.

Sursa:

Dr. Savanna Gephard. “Dog Dental Emergencies – Signs and Symptoms | Veterinary Emergency Group.” VEG ER for Pets, 29 Sept. 2022, www.veg.com/post/dog-dental-emergencies-signs-and-symptoms. Accessed 19 Jan. 2026.