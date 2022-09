16-18 SEPTEMBRIE: ÎNCEPE BUCHAREST JAZZ FESTIVAL LA COMBINATUL FONDULUI PLASTIC

Ediţia din acest an este curatoriată de Florian Lungu ca o incursiune în jazzul românesc, de la cea mai bună trupă la Concursul de Jazz de la Sibiu în 2022 – 7th SENSE, la pionieri ai jazzului autohton din – Puba Hromadka şi Paul Weiner, la artişti care urcă în premieră pe scena festivalului – ZMEI3, Ramona Horvath, la nume binecunoscute fanilor Bucharest Jazz Festival – Ion Baciu Jr., Sorin Romanescu, Luiza Zan, Trigon.

Cu 12 concerte live, ateliere muzicale pentru copii, o conferinţă şi DJ sessions, programul ediţiei din acest an este grupat pe trei seri tematice. Concertele Young Blood Jazz Musicians de vineri, 16 septembrie, prezintă artişti din noul val al jazzului românesc. Sâmbătă, 17 septembrie, este seara concertelor Jazz Diaspora dedicată jazzmanilor români din Germania, Franţa şi Republica Moldova. Iar duminică, 18 septembrie, sunt programate concertele Jazz Virtuoso, susţinute de nume mari ale jazzului de la noi din ţară.

În prima zi de festival, pe 16 septembrie, la Combinatul Fondului Plastic se aude jazz cu influenţe soul, world music şi muzică electronică în concertele Young Blood Musicians. Două trupe care au debutat relativ recent pe scena locală de jazz, Three Fo(u)r Two şi 7th SENSE deschid festivalul de la Bucureşti urmaţi de cea care a debutat anul acesta la Gărâna Jazz Festival şi a primit Marele Premiu şi Premiul Special al Juriului la Elite Musicians Competition, Eva Maria Gârlea, care cântă acompaniată de pianistul Robert Cozma. Luiza Zan revine pe scena Bucharest Jazz Festival acompaniată de Big Band Radio, sub bagheta dirijorului Ionel Tudor.

Trupa berlineză ZMEI3 arată publicului cum se dansează pe Rough Romanian Soul în seara Jazz Diaspora de sâmbătă, 17 septembrie. Pentru prima dată la Bucharest Jazz Festival, două legende ale jazzului românesc, Puba Hromadka şi Paul Weiner susţin un concert de neratat pentru iubitorii jazzului. Alături de saxofonistul Nicolas Simion, Puba Jazz Connection prezintă sâmbătă primul album de autor al lui Puba Hromadka, fondatorul primului club de jazz din România şi unul dintre fondatorii Gărâna Jazz Festival. Tot pentru prima dată vine la festivalul de la Bucureşti, Ramona Horvath, numită de Jazz Hot „printre cei mai originali pianişti din Paris”, cântă alături de saxofonistul din Ungaria Tony Lakatos. Pentru cei care îşi aduc aminte de explozia de energie la concertul basarabenilor de la Trigon la ediţia din 2018, Anatolie Ştefăneţ – „acest Jimmi Hendrix al violei” – vine din nou la Bucharest Jazz Festival să electrizeze atmosfera alături de trupa sa de etno jazz.

După jazz cu influenţe punk-rock, folk şi muzică simfonică din primele două zile de festival, ultima seară este dedicată jazzului instrumental în interpretarea unor virtuozi ai genului. De neratat sunt duourile de excepţie ale ediţiei din seara Jazz Virtuoso – duoul la chitară între Sorin Romanescu şi Alex Man şi duoul la pian între Sorin Zlat şi Ion Baciu Jr.

În afara concertelor live, publicul BJF îl redescoperă pe saxofonistul şi fondatorul primei reviste româneşti de jazz Cătălin Milea într-o postură poate mai puţin cunoscută fanilor jazzului, aceea de educator. Atelierele pentru copii „Zappa – Roboţelul Muzical” susţinute de Cătălin Milea sunt programate sâmbătă şi duminică, în prima parte a zilei. Proaspăt venită din Londra, omul de radio Delia Teşi este DJ-ul ediţiei cu seturi eclectice de jazz, gospel, hip-hop şi soul, iar jazzologul Virgil Mihaiu invită publicul la discuţii despre jazz la conferinţa de sâmbătă.

Toate evenimentele Bucharest Jazz Festival sunt cu intrare liberă.