Animest revine în această toamnă pe marile ecrane cu o porție dublă de film românesc

11 scurtmetraje realizate de artiști din toată țara concurează la cea de-a 16-a ediție Animest pentru premiul Competiției Românești. Puternice, curajoase și foarte diverse, abordările propuse de regizorii autohtoni mizează pe noi forme de limbaj, aducând un suflu nou în dezvoltarea industriei locale. În perioada 8-17 octombrie, filmele lor vor putea fi urmărite în cinematografele din București, dar și online, prin intermediul platformei de streaming Animest. Fidel misiunii sale de a promova și de a susține creatorii de animație din România, festivalul va aduce pe marele ecran și scurtmetrajele selecționate la ediția anterioară, care nu s-au bucurat de o întâlnire cu publicul în sălile de cinema din București.

Laura Pop, câștigătoarea Competiției Românești Animest în 2018 cu Monstrul, filmul său de debut, se întoarce la această ediție cu Atriums, ventricles, un portret al propriei sale inimi, surprins în perioada lockdown-ului. Pandemia l-a inspirat și pe Lucian Barbu să creeze Start a New Call, un film în care membrii unei familii încearcă să se susțină reciproc prin intermediul apelurilor video. Un cuplu de pensionari redescoperă dragostea în Born 2 be Wild, filmul regizorului și ilustratorului Raul Lile, iar în Codul de fier (r. Filip Sabin), un robot și un druid fac front comun pentru salvarea pădurii.

În Creator/ Creature, Dorel Mărgărit urmărește dinamica dintre creație și creator, iar Dafina Bușu propune o abordare filozofică a modului în care ființa umană încearcă să-și explice mecanica universului în scurtmetrajul In Circles/I Try. Gabor Balazs revine în Competiția Românească cu I Sit And Look Out, iar Maria Dimancea testează o nouă abordare a mitului lui Sisif în Sisiphescu, povestea unui bătrân care se străduiește să-și urce fotoliul la etaj.

Într-un mic oraș, într-un pub local, un om slab reușește să scrie istorie prin puterile sale excepționale în Skanderbar, scurtmetrajul semnat de Călin Gherghevici. În Spotlight (r. Vanesa Andor), o sumedenie de obiecte cu care interacționăm zilnic se reunesc într-un carnaval al formelor sub lumina unui reflector. Tot în Competiția Românească se va vedea pe marele ecran Șoarecele B, noul film semnat de Ioachim Stroe.

Regizorul și animatorul Paul Mureșan revine la Animest cu scurtmetrajul Cântec de leagăn, prezentat în premieră internațională în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Varșovia, unde s-a remarcat cu povestea puternică a unei familii afectate de violența domestică, ilustrată sonor de un vechi cântec românesc interpretat de Maria Tănase. În România, filmul s-a văzut pentru prima dată la TIFF, unde a fost distins cu Mențiunea specială a juriului Zilelor Filmului Românesc pentru Scurtmetraj, iar la cea de-a 16-a ediție Animest va fi prezentat în afara competiției, unde se va vedea și O viață pierdută, noul film semnat de Marian Poiana, câștigătorul Competiției Românești în 2015.